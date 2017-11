Lại rầm rộ phá rừng Tây Nguyên

Khẩn trương chuyển cho cơ quan điều tra

Chiều 28-11, trung tá Phùng Minh Trí, Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo, cho biết cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và đang chờ Hạt Kiểm lâm chuyển hồ sơ sang để xem xét khởi tố vụ án. Thường trực Huyện ủy cũng đã mời đại diện Hạt Kiểm lâm và công an huyện lên chỉ đạo hạt khẩn trương chuyển hồ sơ cho công an để làm rõ vụ việc.