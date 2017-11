Lật mặt "thứ trưởng" dỏm

06/11/2017 08:00

Thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Phương Đông (tỉnh Bạc Liêu) - bị nhiều người liên tục tố cáo, yêu cầu xử lý hình sự về hành vi lừa đảo.



Ngang nhiên làm bậy

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng cũng là trụ sở Công ty CP Quốc tế Phương Đông, ông Cao Trung Kiên - nguyên Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu, người sáng lập công ty này - cho biết đã nhiều tháng nay, các thành viên trong HĐQT yêu cầu ông Hải quay về công ty để làm rõ việc bị nhiều người tố cáo nhưng ông Hải không chịu. Theo ông Kiên, ông là người sáng lập Công ty CP Quốc tế Phương Đông nhưng do mắc bệnh nên giao lại cho con trai là Cao Trung Khoa. Thời điểm thành lập, công ty có 5 thành viên, trong đó có ông Hải (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc), ông Nguyễn Hữu Tuấn và ông Cao Trung Khoa (thành viên).

Ông Nguyễn Văn Hải bị tố mạo danh cán bộ của Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn và ông Cao Trung Khoa khẳng định ông Hải đã giả mạo chữ ký của các thành viên trong HĐQT để làm hồ sơ gửi sang Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu để nâng khống vốn điều của công ty từ 40 tỉ đồng ban đầu lên 120 tỉ đồng và tự thay đổi phần vốn góp của các thành viên khác trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể, ông Hải tự nâng vốn góp của mình lên 76,66% (so với 30% ban đầu), ông Nguyễn Hữu Tuấn còn 9,67% (so với 29% ban đầu), ông Cao Trung Khoa còn 9,67% (so với 29% ban đầu), bà Trương Tuyết Hồng xuống còn 4% (so với 12% ban đầu) mà các thành viên khác không hề hay biết. Ông Hải thừa nhận chính ông đã nâng khống vốn điều lệ.

Ông Khoa và ông Hữu Tuấn còn tố cáo ông Hải tự làm giả biên bản họp đại hội đồng cổ đông của công ty, nhất trí ủy quyền cho ông Hải thay mặt công ty ký kết các hợp đồng vay vốn. Có được giấy tờ ủy quyền này, ông Hải đi ký hợp đồng với các đối tác và mượn tiền của người khác. Trong đó, ngày 5-12-2016, ông Hải làm giấy mượn 500 triệu đồng của ông Trương Lâm Tòng Đức nhưng lấy danh nghĩa là công ty mượn. Ngoài ra, ông Hải còn bị tố cáo cố tình chiếm giữ con dấu và toàn bộ hồ sơ của công ty. Ngày 2-8-2017, tại cuộc họp hội đồng cổ đông của công ty, các thành viên yêu cầu ông Hải phải khôi phục tỉ lệ vốn góp như ban đầu và giao trả con dấu nhưng đến nay, 2 yêu cầu này vẫn bị ông Hải bỏ ngoài tai.

Giả mạo quyết định của Thủ tướng?

Trong đơn tố cáo gửi các ngành chức năng, một số thành viên của công ty và nạn nhân bên ngoài bị ông Hải nợ tiền cho biết ông Hải từng dùng giấy tờ giả mạo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mình làm "Thứ trưởng Bộ Xây dựng" và dùng danh thiếp mạo danh "Vụ phó Thanh tra Chính phủ". "Tôi không hiểu vì sao người ta vẫn tin vào các giấy tờ đó. Sau khi tôi vạch trần hành vi giả mạo giấy tờ của ông Hải thì mọi người mới giật mình, làm đơn tố cáo" - bà Cao Hoàng Bé (nguyên Chánh án TAND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; một nạn nhân bị ông Hải quỵt hơn 1,5 tỉ đồng) nói.

Về tố cáo này, ông Hải cho rằng do chính ông Đỗ Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa - Nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông) tự làm ra vì ghét ông (!?). Ngược lại, ông Đỗ Thanh Tuấn khẳng định: "Những giấy tờ này, ông Hải không những đưa cho cho tôi mà còn đưa cho phía tập đoàn của Nhật Bản, hội đồng cổ đông trong công ty. Lý do là vì ông Hải muốn phô trương, "nổ" là thứ trưởng, vụ phó Thanh tra Chính phủ để đi lừa những người khác".

Tương tự, trao đổi với chúng tôi chiều 5-11, ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng khẳng định ông Hải trực tiếp đưa danh thiếp với các chức danh giả mạo trên cho đối tác Nhật Bản. Vì thế, trong đơn tố cáo gửi các ngành chức năng, ông Hữu Tuấn đề nghị cơ quan điều tra xác minh và khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 30-8-2017, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có công văn gửi Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị xác định hành vi giả mạo hồ sơ doanh nghiệp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các thành viên… đối với ông Hải. Thượng tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, nói sẽ khẩn trương xác minh vụ việc để làm rõ.

Theo luật sư Trần Thị Ánh (Đoàn Luật sư TP HCM), các hành vi của ông Hải nếu đúng như đơn tố cáo thì đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với hành vi giả quyết định của Thủ tướng đã cấu thành tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Mặt khác, người nào bằng thủ đoạn gian dối như đưa ra những thông tin không đúng sự thật để đánh lừa người khác thông qua lời nói, giấy tờ giả mạo, giả danh cán bộ, giả danh tổ chức… để chiếm đoạt tài sản của người khác thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

