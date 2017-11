Mạnh ai nấy xới tung vỉa hè, là sao?

17/11/2017 22:30

Đây là lần thứ 2 trong khoảng 3 tháng qua người dân thấy cảnh đào xới trên tuyến đường này. Gạch lót vỉa hè được đào lên nhưng tái lập tạm bợ bằng xà bần, nhiều nơi còn tạo thành những "lỗ chuột" sâu hoắm, trông rất phản cảm, chưa kể những vết đào đường trở thành cái bẫy chực chờ người đi bộ. Để bảo đảm an toàn, một vài cửa hàng phải đặt biển cảnh báo. Mặt tiền ngổn ngang cũng tạo hình ảnh xấu khiến nhiều khách hàng chẳng muốn ngó ngàng gì các cửa hàng buôn bán trên tuyến đường này. Đến khi trời nắng thì vỉa hè đầy bụi bẩn, nhiều người phải lấy vòi xịt rửa vỉa hè để còn buôn bán. Việc di dời đồng hồ nước ra ngoài nhà dân này là của Công ty CP Cấp nước Bến Thành để thuận tiện cho việc ghi chỉ số nước cũng như giảm thất thoát nước. Theo tìm hiểu, các công ty cổ phần cấp nước trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đều thực hiện công việc này theo địa bàn mình phụ trách.



Vỉa hè đường Võ Văn Tần (phường 6, quận 3, TP HCM) bị xới tung lên để thay đồng hồ nước

Không chỉ ngành cấp nước mà cả ngành điện lực cũng đang đào vỉa hè để ngầm hóa lưới điện. Theo kế hoạch ngầm hóa của Tổng Công ty Điện lực TP HCM đã được phê duyệt, trong giai đoạn từ năm 2016-2020 sẽ ngầm hóa 650 km lưới điện trung thế, 1.150 km lưới điện hạ thế. Điều này tương đương với mỗi năm có khoảng 100-150 km lưới điện trung thế, 200-250 km lưới điện hạ thế được ngầm hóa và chừng đó lòng đường, vỉa hè sẽ được đào lên.

Liên quan đến việc đào xới vỉa hè, chính quyền từ TP cho đến quận, huyện đã nhiều lần yêu cầu các đơn vị như điện lực, cấp nước, viễn thông phải phối hợp với nhau để cùng thi công một lượt để bớt ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán của người dân. Tuy nhiên, sự phối hợp này rất hiếm hoi do các bên đều đưa ra lý do là có kế hoạch riêng của mình. Do đó, các ngành cứ thế đào cho được việc của mình còn người dân thì tiếp tục chứng kiến vỉa hè bị xới tung.

Thực tế, người dân kêu ca việc đào đường, vỉa hè ẩu, bầy hầy đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có hồi kết. Sự bất tiện luôn hiển hiện khiến người dân phát ngán mỗi khi thấy lực lượng thi công mang máy móc để trước nhà mình. Theo số liệu thống kê của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP, chỉ trong nửa tháng, có đến 18 đơn vị thi công không tái lập mặt bằng theo nguyên trạng hay còn gọi là tái lập ẩu. Điều đáng nói là nhiều đơn vị liên tục tái phạm do mức phạt chưa đủ sức răn đe. Do đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP đã đề xuất không cấp giấy phép thi công mới cho những đơn vị liên tục vi phạm. Trước đây, Thanh tra sở cũng từng đề nghị không cho những doanh nghiệp này tham gia đấu thầu có thời hạn 1-2 năm nhưng chưa được đồng ý.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng mạnh ai nấy đào vỉa hè để bớt tốn kém tiền của (mỗi lần đào bới và tái lập là tốn tiền dân, bởi chi phí thi công, lắp đặt đều được tính vào giá thành điện, nước, viễn thông) và hơn cả là bớt tạo ra cảnh nhếch nhác cho bộ mặt đô thị TP HCM.





Bài và ảnh: Hoài Thiệu