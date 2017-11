Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi dưới 6 độ C

24/11/2017 08:23

Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12-14 độ C - Ảnh: Văn Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương, hiện nay không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hội tụ trong đới gió Tây trên mực 5.000 m hoạt động mạnh gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai 25-11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C. Riêng khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên cao, từ ngày hôm nay 24-11 đến hết ngày 27-11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Văn Duẩn