Mời bảo mẫu "tra tấn" bé 2 tháng tuổi lên công an làm việc

23/11/2017 17:38

Người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ chưa đầy 2 tháng tuổi đã được Công an TP Phủ Lý mời lên làm việc

Chiều ngày 23-11, trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xác nhận cơ quan này đã mời người phụ nữ bị tố cáo bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi lên cơ quan công an để xác minh, làm rõ. "Công an TP Phủ Lý và VKSND TP Phủ Lý đang phối hợp xác minh. Khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí"- trung tá Tùng nói.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết bé gái bị người giúp việc bạo hành là cháu N.N.B.N. (sinh ngày 5-10-2017, là con của chị T.N.P. (SN 1991). Hiện gia đình chị P. đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý.

Hình ảnh người giúp việc vung tay tát liên tiếp vào mặt bé 2 tháng tuổi - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vào tối ngày 22-11, một tài khoản facebook có tên "N.P." đã cho đăng tải 3 đoạn video clip cho thấy, một người phụ nữ trung tuổi liên tục có hành động dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ lên cao mặc cho cháu bé gào khóc. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong 2 ngày 20 và 21-11. Những đoạn clip được tung lên mạng xã hội facebook khiến dự luận hết sức phẫn nộ.

Video clip bé gần 2 tháng tuổi bị người giúp việc bạo hành dã man ở Hà Nam

Theo chị N.P., mẹ cháu bé, gia đình chị mới thuê người giúp việc tên Hoàn (SN 1960, quê ở Nam Định) thông qua một trung tâm môi giới việc làm. Bà Hoàn mới ở với gia đình chị P. được khoảng 2 tháng. Mỗi lần ra ngoài về là thấy con khóc vật vã nên chị P. sinh nghi đã lắp camera và phát hiện sự việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Phủ Lý tiếp tục làm rõ.

Tuấn Minh