Một phụ nữ suýt thành “ngọn đuốc” khi xe máy cháy trơ khung

17/11/2017 19:22

Khoảng 16 giờ, ngày 17-11, người dân ở phường 3, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) hốt hoảng khi chứng kiến một phụ nữ vừa dừng xe máy bên lề đường Lê Hồng Phong thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe máy bị cháy trơ khung sau khi chị C. vừa thoát kịp

Hơn 5 phút sau khi lực lượng PCCC có mặt, ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe máy đã cháy trơ khung. Người điều khiển xe máy này là chị Lưu Thị C. (ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Nhiều người hốt hoảng khi chứng kiến vụ cháy

Tại trụ sở công an phường, chị C. cho biết từ Trần Đề chạy lên TP Sóc Trăng mua trái cây về bán. Khi đến địa điểm xảy ra vụ cháy, chị bất ngờ nghe tiếng nổ nhỏ trong thân xe nên vội dừng lại định kiểm tra. Rất may, ngọn lửa vừa bùng cháy thì chị C. cũng vừa rời khỏi vị trí dựng xe.

Tin - ảnh: PHONG KHÊ