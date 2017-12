Ngang nhiên chặn xe máy đòi “làm luật” 100.000 đồng giữa ban ngày

13/12/2017 10:28

Cơ quan công an làm việc với Trần Quốc Khánh

Tối 12-12, Công an phường Trường Thi (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã triệu tập Trần Quốc Khánh (SN 1963, trú phường Trung Đô, TP Vinh) để làm rõ nghi vấn liên quan đến việc lừa chiếm đoạt tiền của người đi đường.

Trước đó, vào trưa ngày 11-12, chị H.T.T. H. (SN 1986, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) đang đi xe máy đến khu vực ngã ba đường An Dương Vương giao với đường Trường Thi, TP Vinh thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy chặn đầu xe lại và nói chị H. vượt đèn đỏ. Chị H. khẳng định mình không vượt đèn đỏ, tuy nhiên người đàn ông này vẫn yêu cầu kiểm tra giấy tờ của chị H.. Lo sợ và vì có việc gấp, chị H. lấy 100 ngàn đồng đưa cho người đàn ông này nhưng người này không lấy. Một lúc sau, người này gọi điện thoại và nói với chị H. phải nộp phạt 100.000 đồng. Nghi ngờ người này mạo danh lực lượng chức năng, chị H. đã đến Công an phường Trường Thi để trình báo.



Nhận được thông tin, Công an phường Trường Thi đã trích xuất camera an ninh trên địa bàn phường để lấy hình ảnh của người đàn ông và BKS chiếc xe máy người này. Đồng thời phối hợp với đội CSGT Công an TP Vinh, Công an phường Trường Thi đã làm rõ được người đàn ông đó là Trần Quốc Khánh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: Hải Vũ-Hưng Lộc