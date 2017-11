Ngày mai xét xử vụ ông lão dâm ô ở Vũng Tàu

16/11/2017 12:23

Ngày 16-11, thông tin từ TAND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu) cho biết theo dự kiến ngày mai (17-11), sẽ xét xử sơ thẩm bị can Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi; ngụ TP Vũng Tàu) về tội "Dâm ô đối với trẻ em". Phiên xử sẽ diễn ra công khai tại phòng xử án của TAND TP Vũng Tàu.



Theo cáo trạng, khoảng từ tháng 4-2014 đến tháng 5-2014, Nguyễn Khắc Thủy đã dâm ô đối với 2 bé gái tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 0 giờ một ngày trong tháng 4-2014, anh T. cha của bé N.N.A.D (SN 2008) dẫn con gái chơi tại khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên của chung cư Lakeside. Trong lúc D. đang chơi đùa cùng anh trai (SN 2003) thì Thủy đến sờ vào bộ phận sinh dục của cháu.

Hành vi này của ông già lạ mặt đã bị anh trai của bé D. phát hiện vào báo cho cha biết. Anh T. đã tát rồi chửi mắng Thủy, sau đó báo cho bảo vệ của chung cư biết vụ việc.

Công viên Lakeside nơi các bé gái tố bị xâm hại

Vụ thứ hai, vào khoảng chập tối một ngày trong tháng 5-2014, khi cháu T.H.A (SN 2003) đang nói chuyện với bạn tại cửa sổ một căn phòng trong chung cư Lakeside thì Thủy đến, thực hiện hành vi dâm ô với cháu H.A. Bạn của cháu H.A đã chứng kiến vụ việc.

Năm 2016, Công an TP Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ do công an phường Nguyễn An Ninh chuyển giao, nội dung bà N.Th. tố giác Nguyễn Khắc Thủy có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái của bà Th.

Sau khi tố giác Thủy xâm hại tình dục con gái mình và một số bé gái khác tại chung cư, ngày 3-7-2016, bà Th. về nhà và phát hiện một mảnh giấy ghi "Hãy chú ý sự an toàn của mày và con quái vật Th.". Công an đã giám định và xác định chữ viết trên mảnh giấy là của Thủy viết.

Nguyễn Khắc Thủy - đối tượng được đưa ra xét xử vào ngày mai (17-11)

Quá trình điều tra, công an đã lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và đã làm rõ được 2 vụ trên. Riêng vụ của con gái bà Th. và một số bé gái khác thì tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Nguyễn Khắc Thủy không thừa nhận hành vi của mình nhưng căn cứ vào lời khai của các bị hại, lời khai của các nhân chứng, kết quả nhận dạng, kết quả khám nghiệm hiện trường đã đủ cơ sở để xác định Thủy thực hiện những hành vi trên.

Tin-ảnh: Ngọc Giang