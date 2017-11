Nghi án giết- cướp táo tợn ở Bình Dương

27/11/2017 12:18

Sáng 27-11, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một nam thanh niên lẫn trong bãi cỏ ven con đường không tên, thuộc KP Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An – Bình Dương.



Thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân có 3 nhát đâm rất sâu ở mạng sườn trái. Nạn nhân đội nón bảo hiểm nhưng gần thi thể lại không có xe máy.

Khu vực phát hiện thi thể

Vụ việc được trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an tỉnh phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TX Dĩ An đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị đâm bằng dao.

Hiện vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân.

Nhiều nghi vấn đây là một vụ giết người, cướp tài sản táo tợn nên công an đang tập trung làm rõ.

N. Phú