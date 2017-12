Người dân TP HCM chọn chặng ngắn để đi chơi Tết

30/12/2017 22:16

Một số người do đi quen nhà xe nên đặt mua luôn vé khứ hồi để chủ động về lại TP sau kỳ nghỉ. Phần lớn hành khách đến Bến xe Miền Đông gửi xe máy để mua vé đi luôn trong ngày. Tuy nhiên, do lượng người gửi xe tăng cao nên dù Bến xe Miền Đông đã tổ chức thêm một điểm giữ xe máy nhưng vẫn kín chỗ. Nhiều người phải gửi xe tại các điểm giữ tự phát bên ngoài trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí với mức giá trung bình từ 15.000 - 20.000 đồng/xe máy/ngày, cao hơn từ 2-3 lần phí gửi trong bến.



Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết lượng khách qua bến ngày 30-12 giảm hơn nhiều so với hôm 29-12 bởi do kỳ nghỉ Tết ngắn nên phần lớn người dân đều tranh thủ đi sớm. Thống kê trong ngày 29-12, tại Bến xe Miền Đông có gần 1.300 xe khách được điều động để phục vụ cho khoảng 30.000 lượt khách đi nghỉ Tết. Ông Huy cho biết lượng khách như trên tăng khoảng 40% so với ngày thường nhưng do bến xe đã chủ động điều động xe trái tuyến nên đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách cũng như không xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), lãnh đạo bến xe này cho biết do đặc thù là chặng ngắn nên hành khách chủ yếu mua vé rồi đi luôn trong ngày. Lượng khách qua bến tăng cao từ chiều tối 29 cho tới sáng sớm 30-12 nhưng cũng không xảy ra tình trạng quá tải. Tại bến xe này, những chặng từ TP HCM tới một số tỉnh, thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang... tăng cao.

Tại một số điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn TP như Khu Du lịch Suối Tiên (quận 9), Thảo Cầm Viên (quận 1)... trong ngày 30-12 chưa đông du khách như những ngày lễ trước đây.

Không ít thanh niên đã chọn hành trình "phượt" về quê bằng xe máy. Từ chiều tối 29-12, trên nhiều tuyến đường cửa ngõ tại TP HCM, do lượng người chạy xe máy nghỉ Tết tăng cao, kết hợp với khung giờ cao điểm nên một số khu vực, giao thông bị ùn ứ kéo dài như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh); Quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh); Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức)... Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất là tuyến xa lộ Hà Nội (quận 9) do đang trong tình trạng kẹt xe nghiêm trọng bởi lượng xe container, xe tải... tăng cao. Chiều cùng ngày, khi lượng người đổ vào tuyến đường này càng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Tình trạng kẹt xe kéo dài tiếp tục xảy ra trên tuyến đường này vào sáng 30-12, tập trung tại đoạn qua cầu Rạch Chiếc khiến nhiều người mệt mỏi, bơ phờ trên đường đi nghỉ Tết.





