Người dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải: "Hối hận, mất ngủ"

Trong quá trình lập lại trận tự vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM, đã công bố số điện thoại cá nhân nhằm mục đích ghi nhận trực tiếp những phản ánh từ người dân.

Ngay sau đó, hàng ngàn tin nhắn, cuộc gọi liên hệ đến ông để phản ánh. Bên cạnh đó, có nhiều số điện thoại có nội dung dọa giết, khủng bố tinh thần ông.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM - Ảnh: Lê Phong

Thấy vậy, ông Hải đã trình báo Công an quận 1 và vụ việc được chuyển sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số điện thoại 01263xxx do ông Nguyễn Phú T. (60 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, cắt tóc vỉa hè) có nhiều tin nhắn xúc phạm, đe dọa ông Hải.

Ngày 8-12, PC45 đã mời ông T. làm việc và ông thừa nhận những hành vi của mình.

Trao đổi phóng viên báo Người Lao Động qua điện thoại, ông T., nói: "Tôi cũng mưu sinh từ vỉa hè và thấy chiến dịch dẹp vỉa hè của anh Hải (Đoàn Ngọc Hải - PV) có đụng chạm đến nghề của nhiều anh em khác. Nhất thời bức xúc nên tôi có nhắn tin với nhiều nội dung dùng súng bắn, giết gia đình ông. Tôi đã sai khi không hiểu hậu quả của mình".

Theo ông T., sở dĩ ông có lối suy nghĩ như vậy là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và thấy việc cắt tóc đường phố không ảnh hưởng gì nhiều đến bà con nhưng anh Hải vẫn quyết liệt dẹp bỏ.

Ông T. phân trần: "Khi hay tin anh Hải chuyển vụ việc cho công an tôi đã biết mình sai. Lúc đó hối hận, mất ngủ nhiều ngày".

Ông T. cho biết giờ chỉ mong muốn gửi lời xin lỗi đến vị Phó chủ tịch UBND quận 1 và hy vọng được chấp nhận.

Ông Đoàn Ngọc Hải: "Yêu cầu điều trị tâm lý" Trao đổi phóng viên báo Người Lao Động, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBDN quận 1 cho biết chưa gặp trực tiếp ông T. và chỉ tiếp nhận lời xin lỗi thông qua truyền thông báo chí. "Tôi sẵn sàng tha thứ nhưng phải yêu cầu đưa ông T. đi điều trị tâm lý bắt buộc" - ông Hải nói.

