Người phụ nữ chết bất thường bên đường, đầu có thương tích

28/10/2017 08:12

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, hiện trường nơi người phụ nữ chết bất thường

Ngày 28-10, ông Nguyễn Quang Phi, Chủ tịch UBND xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể 1 người phụ nữ tử vong, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Theo ông Phi, tối ngày 25-10, một số người dân địa phương phát hiện thi thể 1 người phụ nữ chết bất thường ven đường, thời điểm phát hiện người phụ nữ xấu số vẫn mặc quần áo nhưng vùng đầu có dấu hiệu thương tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Đức Lý đã tới hiện trường để xác minh thông tin, đồng thời báo cáo công an cấp trên về khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng sau đó đã bàn giao thi thể về cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào ngày 26-10, trên mạng xã hội facebook có đăng tải thông tin một cô gái bị hiếp, giết tại đường đi cầu Thái Hà (cây cầu nối tỉnh Hà Nam và Thái Bình). Trên tài khoản facebook có tên "H.M" còn chia sẻ công khai thông tin với nội dung "Hiếp xong giết ngay lúc này tại đoạn đường đi cầu Thái Hà (Hà Nam - Thái Bình) các chị em phụ nữ cẩn thận khi ra đường nha".

Về thông tin này, một lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân cho biết trên địa bàn có phát hiện thi thể một phụ nữ tử vong tại địa bàn xã Đức Lý (cách cầu Thái Bình khoảng 10 km). Còn thông tin người phụ nữ chết bất thường do bị hiếp rồi giết là chưa chính xác bởi cơ quan công an vẫn đang điều tra, chưa có kết luận.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh