Nhiều sai phạm ở dự án "Phá rừng làm sân golf"

11/12/2017 13:14

Ngày 11-12, nguồn tin Báo Người Lao Động cho hay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến vừa ký báo cáo bổ sung các nội dung kiểm tra của Thanh tra Chính phủ gửi đến các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở tỉnh này.

Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City phá 40 ha rừng trái phép

Theo đó, giao cho các sở nói trên tổ chức kiểm điểm bổ sung, cập nhật vào nội dung báo cáo kiểm điểm của các đơn vị, báo cáo đến UBND tỉnh xem xét trước ngày 15-12.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ký ngày 30-11 gửi kèm, đã xác định việc phá rừng làm sân golf tại dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City mà báo chí phản ánh là đúng với diện tích 40 ha. Trong đó, Công ty TNHH New City Việt Nam tự ý khai thác 2,7 ha, UBND tỉnh Phú Yên cho phép khai thác không đúng quy định 37,3 ha.

Phá trọc rừng để làm sân golf

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định việc UBND tỉnh Phú Yên cho phép Công ty TNHH New City Việt Nam khai thác 5 ha rừng để làm lễ động thổ và chỉ đạo cho Sở NN-PTNT tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác hơn 64 ha khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích rừng là vi phạm quy định của pháp luật. Cho phép vừa triển khai xây dựng vừa hoàn tất các thủ tục khi chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có quyết định cho thuê đất cũng như bàn giao đất trên thực địa, chưa có hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, chưa được cấp phép xây dựng là vi phạm các quy định của pháp luật.

Hồng Ánh