Nước sông Hương lại lên, Huế đối mặt đợt lũ thứ 3?

08/11/2017 20:25

Do mưa lớn trong ngày nên sau khi lũ rút, chiều tối 8-11, nhiều khu vực dân cư cùng một số tuyến đường ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ngập trở lại.

Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Đống Đa, Bà Triệu... nước ngập từ 0,2-0,3 m. Trong khi đó, lũ trên sông Hương tại Kim Long sau khi hạ xuống ở mức 1,6 m (dưới báo động 2) vào buổi sáng thì chiều cùng ngày đã tăng lên 2,32 m, trên báo động 2 là 0,32 m. Vì vậy, Đập Đá ngăn giữa sông Hương với sông Như Y lại bị chìm trong nước.

Đường Lê Quý Đôn, TP Huế vào cuối giờ chiều 8-11

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ 7 giờ đến chiều tối 8-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió đông hoạt động trung bình, tại địa phương này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Thừa Thiên - Huế phổ biến là 25-65 mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã 102,8 mm, Cầu Truồi 132,2 mm.

Dự báo 24 giờ tới, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Thừa Thiên - Huế phổ biến 50-80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 10-11, mưa ở Thừa Thiên - Huế giảm nhanh. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng.

Mưa lớn gây ngập đường ở TP Huế cuối giờ chiều

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện các hồ thủy điện đầu nguồn sông Hương gồm Bình Điền và Tả Trạch, thủy điện Hương Điền ở sông Bồ đã đầy nước nên điều tiết về hạ du với lưu lượng khoảng 700 m3/giây.

Mực nước trên sông Hương sau khi lên khoảng 2,3-2,5 m vào khuya 8-11 sẽ xuống nên khả năng xảy ra đợt lũ thứ 3 trong vòng 5 ngày qua tại Thừa Thiên - Huế sẽ không lớn. "Dự báo ngày 13-11 sẽ có một đợt mưa lớn, chúng tôi đang chuẩn bị phương án đối phó với lũ, giảm thiểu thiệt hại" - ông Hùng cho biết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong 12 giờ tới, mực nước sông Hương tại Kim Long sẽ giảm xuống 2,2 m, trên báo động 2 là 0,2 m trong trường hợp hồ thủy điện Bình Điền xả về hạ du với lưu lượng 900 m3/giây, hồ Tả Trạch 400 m3/giây.

Q.Nhật