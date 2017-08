Phát hiện đuối nước dưới sông sau khi trốn khỏi trụ sở công an

20/08/2017 17:44

Chiều 20-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến anh Nguyễn Trọng Thắng (SN 1985, trú tại 11/16 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền) đuối nước dưới sông sau khi bỏ trốn khỏi trụ sở Công an phường Máy Chai.

Theo thông tin Công an TP Hải Phòng cung cấp, vào 6 giờ 30 phút ngày 16-8, tại khu vực ngõ 286 Lê Lai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền), anh Nguyễn Trọng Thắng (là đối tượng nghiện ma túy) đã dùng vũ lực chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Thành Trung (SN 1977, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) để ăn tiêu.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Thắng đã đến Công an phường Máy Chai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Xét thấy hành vi của anh Thắng có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản, cần thu thập thêm tài liệu nên 16 giờ ngày 17-8, Công an phường Máy Chai đã cho anh Thắng về.



Ngày 18-8, Công an phường Máy Chai đã triệu tập anh Thắng đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh Thắng xin đi vệ sinh rồi bất ngờ trèo qua ô cửa thoáng nhà vệ sinh, chạy về phía cầu cảng Thủy Tinh ở số 9 đường Ngô Quyền, Máy Chai.

Khoảng 2 tiếng sang đó, anh Thắng được phát hiện trong tình trạng đuối nước dưới sông ở khu vực gần cầu cảng Thủy Tinh (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

