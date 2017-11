Phạt tài xế lái xe container bằng chân qua cầu Phú Mỹ 8,2 triệu đồng

30/11/2017 19:40

Ngày 30-11, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế lái xe container bằng chân, nghe điện thoại khi lưu thông trên cầu Phú Mỹ, quận 7.



Tài xế lái xe container bằng chân làm việc với công an

Theo đó người bị phạt là anh Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1980) với số tiền 8,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh Khanh còn bị tước bằng lái xe 3 tháng.

Làm việc với công an, anh Khanh đã thừa nhận những hành vi vi phạm của mình như trong đoạn clip đã đăng tải. Trong bản tường trình và biên bản làm việc với cơ quan công an, tài xế Khanh cho biết do thấy đường vắng và bị tê chân do chạy xe từ sáng sớm nên khi đến Cầu Phú Mỹ có gác chân lên vô lăng một chút rồi để xuống và tiếp tục chạy về cảng lấy hàng.

Trước đó, ngày 19-11, trên một số trang mạng xã hội và báo chí phản ánh clip của người dân đăng tải có hình ảnh tài xế điều khiển xe đầu kéo mang biển số 50LD-095.60 có hành vi sử dụng chân điều khiển vô lăng khi xe đang chạy trên cầu Phú Mỹ.

LÊ PHONG