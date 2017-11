Phú Yên: Nước sông đột ngột lên cao, 1 người bị cuốn trôi

24/11/2017 06:57

Người dân phải chuyển đến nơi cao

Nước sông dâng cao làm ngập mố cầu La Hai (huyện Đông Xuân) trên 1m, cắt đứt tuyến đường ĐT 641 đi xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân). Tại xã này, nước sông lên cao đã làm cho 12 ngôi nhà ở thôn Thạnh Đức, Phước Lộc ngập sâu trong nước. UBND xã cử lực lượng di dời 42 gia đình ở vùng trũng lên vùng cao.



Một ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, gia đình đã di dời đi nơi khác

Tại thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), nước sông Kỳ Lộ dâng cao làm ngập cầu sông Cô trên 1m. Cầu Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642 nước cũng ngập trên 2m, làm cô lập hoàn toàn xã Xuân Sơn Bắc.

Nước lên cao làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Còn tại huyện Tuy An, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết khoảng 19 giờ tối 23-11, do nước sông lên cao đã cuốn trôi chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (30 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Tuy An). Suốt đêm qua lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.





Hồng Ánh