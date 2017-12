Phương án nào cho BOT Cai Lậy?

Đối thoại để gỡ ách tắc ở BOT Ninh An

Sáng 5-12, các tài xế lại dừng xe chắn làn đường ở trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) thuộc dự án mở rộng QL1 do Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Vụ việc bắt đầu khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, một ô tô dừng lại ở làn thu phí không chịu di chuyển, ngay sau đó nhiều xe khác cũng làm theo nhằm phản đối. Đơn vị quản lý trạm BOT mời các tài xế vào bên trong nhà điều hành để đối thoại. Tại đây, các tài xế chỉ ra nhiều điều bất hợp lý về miễn giảm phí, cự ly đặt trạm…

Ông Trần Phúc Tự, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Đèo Cả, khẳng định trạm thu phí BOT Ninh An được đặt hoàn toàn bên trong cung đường mà chủ đầu tư xây dựng hơn 38 km. Ông Lưu Xuân Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cầu đường Sài Gòn, đơn vị vận hành trạm thu phí BOT Ninh An - cho rằng việc miễn phí 3 xã, phường là Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Hà do địa phương lập danh sách và Bộ GTVT phê duyệt. Danh sách các phương tiện do địa phương đưa lên có thể có sự thiếu sót. Ông Thủy đề nghị các tài xế có đơn, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photocopy gửi cho trạm để lập danh sách gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ GTVT đưa vào diện miễn giảm hoặc đề xuất bổ sung các xã, phường cùng khoảng cách.

Sáng cùng ngày, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức cuộc họp khẩn cùng các ban, ngành và chủ đầu tư để tìm giải pháp giải quyết bất ổn ở trạm thu phí BOT Ninh An. Ông Vinh yêu cầu chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu dự án này tách biệt với dự án Hầm đường bộ Đèo Cả; giao Sở GTVT Khánh Hòa đánh giá lại việc đặt trạm thu phí; xem xét lại chất lượng đoạn đường, việc miễn giảm thu phí ở 3 xã, phường của thị xã Ninh Hòa đã hợp lý chưa?...

K.Nam - H.Ánh