Sạt lở đe dọa miền Trung

Thủy điện tiếp tục xả lũ

Sáng 3-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi đến các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, yêu cầu chủ động phòng tránh lũ. Tại tỉnh Phú Yên, các thủy điện vẫn duy trì ở mức xả lũ gần 3.000 m3/giây. Theo đại diện Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, đến trưa 3-12, Thủy điện An Khê - Ka Nak đã nâng mức xả lũ lên 1.000 m3/giây. Đến khuya cùng ngày, lượng nước xả lũ từ hồ Thủy điện An Khê - Kanak sẽ về đến hồ Thủy điện Sông Ba Hạ. Hạ lưu sông Ba sẽ phải gánh thêm một lượng nước xả lũ từ các hồ thủy điện trong khi sông đã no nước. Các khu vực trũng thấp của các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa sẽ bị ngập.