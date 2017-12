Sửa tàu chậm, ngư dân tăng yêu cầu bồi thường lên 45,6 tỉ đồng

12/12/2017 17:07

Chiều 12-12, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết vừa có văn bản gửi 2 đơn vị đóng tàu gồm Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (trụ sở tỉnh Nam Định) và Công ty TNHH MTV Nam Triệu (trụ sở TP Hải Phòng) về việc bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho 19 tàu vỏ thép bị hư hỏng của ngư dân địa phương.

Ngư dân Bình Định yêu cầu các đơn vị đóng tàu bồi thường thiệt hại trong thời gian tàu vỏ thép hư hỏng phải nằm bờ

Theo đó, tổng số tiền ngư dân yêu cầu bồi thường là 45,6 tỉ đồng cho 19 tàu. Trong đó, 5 tàu do Công ty Đại Nguyên Dương đóng bị yêu cầu bồi thường hơn 9 tỉ đồng và 14 tàu do Công ty Nam Triệu đóng bị yêu cầu bồi thường gần 36,6 tỉ đồng. Các khoản tiền mà chủ tàu yêu cầu bồi thường, gồm: nợ gốc, lãi ngân hàng; chi phí khắc phục, sửa chữa sau khi nhận tàu, mua thêm trang thiết bị, ngư lưới cụ bị hư hỏng; lỗ tổn phí, thuyền viên do tàu hư hỏng khai thác không hiệu quả; thuê tàu lai dắt do bị hư hỏng trên biển; bị hư hỏng thủy sản; chi sinh hoạt gia đình, trả phí neo đậu trong thời gian tàu nằm bờ sửa chữa; thuê thuyền viên trong thời gian tàu nằm bờ sửa chữa... Qua đó, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đề nghi 2 đơn vị đóng tàu xem xét, có ý kiến chính thức về việc giải quyết yêu cầu đền bù và hỗ trợ thiệt hại của 19 chủ tàu cá nêu trên trước ngày 15-12 để phối hợp giải quyết và báo cáo cho UBND tỉnh Bình Định, Bộ NN-PTNT xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, tại buổi làm việc vào sáng 30-11 do Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định chủ trì, 19 chủ tàu vỏ thép chỉ yêu cầu 2 đơn vị đóng tàu bồi thường tổng cộng gần 37 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo các ngư dân này, do thời gian sửa chữa, khắc phục tàu chậm so với kế hoạch nên thiệt hại tăng lên so với dự tính ban đầu.

Hiện nhiều tàu vỏ thép hư hỏng ở Bình Định vẫn chưa được sửa chữa xong

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, tháng 3-2017, sau khi hạ thủy chưa được bao lâu, 19 tàu vỏ thép ở Bình Định do 2 đơn vị trên đóng đã bị hư hỏng nặng, không hoạt động được, khiến nhiều chủ tàu lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Sau đó, các cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc, yêu cầu 2 đơn vị đóng tàu khẩn trương sửa chữa, khắc phục các tàu bị hư hỏng để ngư dân sớm vươn khơi, bám biển.





Anh Tú