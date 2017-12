Tài xế trong vụ BOT Cai Lậy được công an trả giấy tờ

28/12/2017 14:02

Trưa 28-12, đại diện Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã đến trụ sở công an phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm việc với ông Trịnh Hồng Phương (51 tuổi).



Ông Trịnh Hồng Phương đã nhận lại GPLX từ công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Tại đây công an đã lập biên bản ghi nhận về việc trả lại GPLX của ông Phương và đồng thời thu lại Quyết định tạm giữ GPLX ban hành 30-11 và Quyết định gia hạn tạm giữ GPLX hôm 6-12.

Đại diện Công an Cai Lậy cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên hẹn làm việc ngày 5-1-2018 tiếp tục trao đổi thêm.

Trước đó, chiều 30-11, ông Phương khi qua trạm BOT Cai Lậy đã đưa 25.100 đồng và nhất quyết yêu cầu trả đúng số tiền 100 đồng, nếu chưa trả thì không đi.

Thấy vậy, một chiếc xe cẩu được huy động tới và một CSGT đã tạm giữ bằng lái xe của ông.

Thấy việc giữ giấy tờ không lập biên bản nên ông Phương và nhiều tài xế bỏ xe đi tìm đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an Tiền Giang, để hỏi rõ sự tình. Cuối cùng, ông Phương bị cảnh sát cơ động đưa lên xe chở về trụ sở.

LÊ PHONG - THUÝ AN