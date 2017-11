Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng nghi bớt tiền ăn trẻ mầm non

27/11/2017 23:02

Bữa ăn của các em toàn bún trắng - Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 27-11, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị này vừa có quyết định tạm đình chỉ mọi công tác điều hành đối với bà Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Ngàn, để làm rõ việc lạm thu cũng như việc thu chi tiền ăn của trẻ. Cùng ngày, UBND huyện Con Cuông ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành làm việc với Trường Mầm non Thạch Ngàn để làm rõ việc thu chi tại trường này.

Trước đó, một một phụ huynh vào Trường Mầm non Thạch Ngàn chụp ảnh, quay video về việc học sinh trường này ăn bún trắng. Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bữa ăn của các cháu không đủ chất dinh dưỡng, có dấu hiệu bị bớt xén. Người cung cấp thực phẩm cho trường mầm non này trong suốt 5 năm qua cho hay lãnh đạo trường mỗi ngày chỉ bỏ rất ít tiền để mua thực phẩm. Theo sổ sách mà người này cung cấp, năm học trước, mặc dù mỗi ngày hơn 200 học sinh ăn bán trú phải đóng hơn 3 triệu đồng tiền ăn, nhưng số tiền "đi chợ" trung bình của nhà trường chỉ ở mức 1,2 triệu đồng, cộng với khoảng 300.000 tiền gạo. Thậm chí một số ngày, nhà trường chỉ mua hơn 800.000 đồng tiền thực phẩm cho hơn 200 em.

Ngoài ra, theo các phụ huynh phản ánh, nhiều khoản thu quá cao, trong khi người dân trong xã có đến hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 70% dân số thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Qua kiểm tra, trường mầm non này bị phát hiện thu trái quy định một số khoản và buộc phải trả lại cho phụ huynh 37 triệu đồng.

Đức Ngọc