Tạm giữ nghi can là CSGT bắn chết người

07/01/2018 13:38

Liên quan đến vụ việc người lạ mặt tìm đến phòng trọ rồi thản nhiên nổ súng bắn người xảy ra đêm qua tại khu vực trung tâm TP Biên Hòa, Đồng Nai, trưa 7-1, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này vừa tạm giữ nghi can là 1 trung úy CSGT thuộc công an tỉnh này.



Theo đó, người đã bị tạm giữ để điều tra là trung úy Nguyễn Tấn Phước, hiện công tác tại đội đăng ký, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ nổ súng bắn chết người đêm 6-1

Nguyên nhân ban đầu xác định vụ việc xảy ra do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Nguồn gốc khẩu súng cũng đang được làm rõ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc hơn 19 giờ ngày 6-1, tại dãy nhà thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng (TP Biên Hòa), người dân bàng hoàng khi xảy ra vụ việc một "sát thủ" ngang nhiên bắn người.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên thanh niên tên Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê TP Hải Phòng) cùng với một người bạn đang ở trong phòng trọ thì có một người lạ mặt đi vào. Kẻ lạ mặt hỏi "mày có phải là Hải không?", rồi rút súng bắn một phát vào đầu anh Hải. Sau khi nổ súng bắn người, kẻ này lập tức bỏ đi.

Nạn nhân được bạn và hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến sáng nay thì tử vong.

Tin-ảnh: X.Hoàng