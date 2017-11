Tang tóc sau bão dữ

08/11/2017 22:36

Sáng 8-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết số nạn nhân tử nạn trong bão số 12 của tỉnh đã tăng lên 42 người chết, trong đó nhiều nhất là huyện Vạn Ninh với 17 người. Đến cuối giờ chiều có thêm 1 thi thể được tìm thấy nhưng chưa xác định được danh tính.



Nỗi đau không kể xiết

Trước đó, chiều 7-11, những chiếc xe tang lần lượt đưa 9 nạn nhân của 2 xã Ninh Ích và Ninh Lộc của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng khóc của con trẻ, phụ nữ trong khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn nhuốm thêm màu tang tóc.

Trong căn nhà ọp ẹp, bà Trương Thị Tám khóc thương người con trai xấu số Nguyễn Văn Bảo và con dâu Nguyễn Thị Quốc Hoa (cùng SN 1976). "Hai vợ chồng nó nghèo khó mà thương nhau. Mấy năm trước tôm mất mùa, năm nay tưởng trúng có tiền cất nhà. Nào ngờ…" - bà Tám thống thiết.

Anh Nguyễn Văn Kiệt (SN 1997, con ông Bảo), thắp nén nhang lên bàn thờ cha mẹ, nước mắt lưng tròng: "Ít ai ngờ được chỉ trong một đêm mà em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đến ảnh thờ ba mẹ, em còn không có nữa anh à".

Bà Nguyễn Thị Quốc Hà (em bà Hoa), người chứng kiến cái chết của chị mình, kể lại: Khoảng 6 giờ sáng 4-11, sau trận gió ào ạt, trời lặng gió. Nhìn ra thấy nước cạn ai cũng mừng nghĩ ít thiệt hại nên mấy chị em rủ nhau ra đìa tôm. Nhưng nửa giờ sau, gió mạnh trở lại dữ dội. Sóng biển ập vào cao 2-3 m. Nước từ ngang mắt cá, chỉ 5 phút sau lên đến quá bụng. Cơn sóng thứ 2 ập vào nước cao lút đầu người cả vùng đìa thành biển… "Đợt sóng thứ nhất tôi kêu chị Hoa chạy. Chị lật đật lên xuồng nhưng không may xuồng bị lật. Thấy chị chới với, anh Bảo không đành lòng, nhảy xuống cứu. Mọi người thấy chị được ảnh nâng lên khỏi mặt nước. Nhưng đợt sóng thứ 2 ập vào thì…" - bà Hà lạc giọng. Bà nói thêm khi tìm được xác ông Bảo và bà Hoa, mọi người đau đớn không cầm được nước mắt khi ông Bảo chết cứng trong tư thế 2 tay nâng lên qua đầu như đang ôm người vợ…

Trở lại huyện Vạn Ninh, địa phương có số người thiệt mạng nhiều nhất, với 17 người tử nạn tính đến chiều 8-11, khung cảnh tang thương bao trùm khắp các xóm chài.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (ngụ thôn Quảng Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) thất thần dõi mắt ra cảng Vạn Giã, nơi thi thể chồng bà là ông Nguyễn Văn Mười được tìm thấy vào sáng 7-11. "Đêm bão tới, chồng tôi và anh Nguyễn Phước (anh ruột ông Mười) đang giữ bè nuôi tôm hùm ở ngoài biển. Vì không kịp vào bờ trú ẩn nên cả 2 người bị sóng cuốn. Gia đình cứ hy vọng, nào ngờ…" - bà Hiền nức nở.

Bà Trương Thị Tám và anh Nguyễn Văn Kiệt bên bàn thờ ông Nguyễn Văn Bảo Ảnh: Kỳ Nam

Trong những ngày qua, cả thị trấn Vạn Giã và 2 xã Vạn Thắng, Vạn Phước, tiếng trống, khèn cứ vang liên hồi, đi đâu cũng thấy người đội khăn tang. Những người vợ, người mẹ vật vã bên xác chồng con. Đau đớn tràn ngập các xóm chài. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là những người làm thuê, một số là chủ các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển. Lo sợ bị thiệt hại về tài sản, nhiều người này cố bám trụ trên các lồng bè để giữ bè. Đến khi bão vào không kịp trở tay, bị sóng đánh, cuốn trôi.

Màn trời chiếu đất

Sáng cùng ngày, 5 nạn nhân bị chôn vùi trong vụ sạt lở núi xảy ra tối 5-11 tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được đưa đi mai táng. Chứng kiến 5 chiếc quan tài được chuyển cùng lúc từ nhà văn hóa thôn đến nơi chôn cất vì nhà cửa của các nạn nhân đều đã bị chôn vùi, nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Tiếng khóc than, tiếng kèn ai oán vang vọng cả một dãy núi rừng.

Trước vụ sạt lở này vài giờ, trưa 5-11, tại thôn 5, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở làm 10 ngôi nhà bị san phẳng. Mất gần 1 giờ đi bộ từ xã Trà Đốc ngược lên thân đập phụ của thủy điện Sông Tranh 2 rồi men theo lòng hồ chừng thêm 2 giờ, chúng tôi mới đến được nơi xảy ra vụ lở núi kinh hoàng này.

Trước mắt chúng tôi là 10 căn nhà đã thành bình địa. Những người đàn bà bồng bế trẻ con thất thần đứng dầm mình trong mưa nhìn tài sản của mình vùi sâu trong đất đá.

10 căn nhà của người dân ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My bị xóa sổ sau vụ lở núi Ảnh: DƯƠNG BẰNG

Anh Nguyễn Văn Thiện (32 tuổi) nhớ lại khoảng 12 giờ ngày 5-11, sau nhiều tiếng nổ lớn ở ngọn đồi trái phía sau thôn, nhà anh lắc lư, chao đảo như động đất. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Thiện gọi báo cho lực lượng chức năng của xã. Khi người dân cuối cùng được sơ tán cũng là lúc quả núi bất ngờ vỡ tung rồi đổ ầm xuống. Bùn đất nhão nhoẹt cùng những tảng đá to bằng ngôi nhà ầm ầm lao xuống cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, biến con suối gần đó thành dòng sông lũ, toàn bộ 10 ngôi nhà biến mất.

Nhiều ngày qua, mưa lũ lớn gây sạt lở đã khiến hơn 300 người dân ở thôn 5, 6 của xã Trà Bùi bị chia cắt, sống trong cảnh màn trời chiếu đất do nhà cửa bị chôn vùi trong đất đá hoặc bị lũ cuốn hết ra sông Tranh. Do còn bị cô lập, tài sản, thóc gạo mất hết, người dân phải cầm cự bằng mì tôm. Anh Hồ Văn Bình lo lắng: "Nhà tôi cùng bao nhiêu tiền bạc, tài sản đã bị mất trắng, không biết sẽ sống sao đây!...".

Lời than vãn của anh Bình cũng là nỗi lòng của hàng trăm cảnh đời tại huyện Bắc Trà My, nơi xảy ra hàng loạt vụ sạt lở núi khiến 12 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục nhà dân bị chôn vùi. Họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

114 người chết, 25 người mất tích Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến tối 8-11, bão số 12 và mưa lũ đã làm 114 người chết và 25 người mất tích. Tỉnh Khánh Hòa có số người chết nhiều nhất là 43 người; Quảng Nam 24 người (theo cập nhật của Báo Người Lao Động là 28 người); Bình Định 17 người… Bão số 12 và mưa lũ cũng đã làm sập 2.022 nhà, hư hỏng 119.816 nhà, ngập 120.204 nhà; làm chìm 1.231 phương tiện, hư hại 25.962 lồng bè, 37.720 ha hoa màu… Ngoài ra, mưa lũ lớn gây sạt lở 341.800 m3 đất đá, sạt lở 114 ha rừng; làm gãy, đổ 2.785 cột điện, trạm biến áp…

KỲ NAM - TRẦN THƯỜNG - DƯƠNG BẰNG