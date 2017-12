Thủy điện ồ ạt xả lũ xuống hạ lưu sông Ba

02/12/2017 16:14

Chiều nay (2-12), ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết lưu lượng xả lũ xuống hạ lưu sông Ba của các nhà máy thủy điện hiện đã lên 5.054m3/giây. Trong đó, thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng lớn nhất là 3.054m3/giây.

Các thủy điện Krông Năng cũng xả lũ với lưu lượng 1.500m3/giây, thủy điện An Khê - Ka Nak xả lũ trên 100m3/giây. Cả 2 thủy điện này xả lũ đổ về hồ Thủy điện Sông Ba Hạ trong khi hồ thủy điện này đã đạt đến mực nước thiết kế là 105m (so với mực nước biển) nên Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 2.000m3/giây.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Dự báo trong đêm nay, các thủy điện còn tăng lưu lượng xả lũ nên mực nước lũ hạ lưu sông Ba sẽ lên báo động cấp 2.

Hiện một số vùng trũng thấp nằm khu vực hạ lưu sông Ba như Hòa Thành (huyện Đông Hòa), Bình Ngọc (TP Tuy Hòa), Hòa An, Hòa Thắng (huyện Phú Yên) đã bị ngập.

Hiện lưu vực thượng nguồn sông Ba đang có mưa rất to. Đặc biệt khu vực Tây Nam Phú Yên lên Đắk Lắk. Lượng mưa đo được trong ngày ở một số địa phương như xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), huyện M'Drắk (tỉnh Đắk Lắk) lên gần 500mm.

Nhiều tuyến đường ở TP Nha Trang ngập sâu

Trong khi đó chiều 2-12, sông Cái ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xấp xỉ báo động III khiến cả thành phố ngập trên diện rộng. Nhiều nơi sâu từ 0,5 – 1m, nước lũ lên nhanh khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều tuyến đường huyết mạch nối với các huyện như đường 23-10, đường 2-4... đã ngập sâu.

TP Nha Trang như biển nước

Theo đài khí tượng thủy văn Nam Trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao khiến các tỉnh Nam Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to.

Một tuyến đường ở TP Nha Trang

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, từ tối 1-12 đến ngày 2-12 mưa lớn xấp xỉ 200mm ở thượng nguồn (huyện Khánh Vĩnh) khiến sông Cái TP Nha Trang đạt mức 10,3m dưới báo động III 0,7m.

Nha Trang ngày... ngập

"Do triều cường nên lượng nước thoát ra biển không kịp gây ngập. Dự báo tối nay sông Cái sẽ đạt báo động III sau đó hạ dần"- lãnh đạo Văn phòng này thông tin.

Hồng Ánh - Kỳ Nam