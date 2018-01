Tiền qua cửa sổ, vào cửa sau

01/01/2018 22:42

Đó là một trong nhiều nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với TKV và một số đơn vị thành viên có nhiều vi phạm trong hoạt động đầu tư tài chính, mua sắm tài sản, quản lý tài nguyên, hoạt động kinh doanh... Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền gần 15.000 tỉ đồng và 6,7 triệu m2 nhà đất. Riêng với trường hợp đầu tư vào Công ty Southern Mining Co. Ltd đã nói ở trên, số vốn đầu tư đến thời điểm thanh tra, có khả năng mất trắng. Kết quả khảo sát ban đầu của dự án do ông Quang dẫn đầu báo cáo mỏ có khoáng sản nhưng khi TKV khảo sát lại thì không có dấu hiệu quặng như báo cáo ban đầu.



Không riêng TKV, nhìn lại cung cách đầu tư của nhiều tập đoàn thời gian qua cũng cho thấy sự phung phí đáng sợ. Nhiều quan chức trong các vụ đại án cũng lấy tiền ngân sách để biếu xén, chia chác nhau hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Những đồng tiền ném qua cửa sổ, nghe nhẹ như người ta ném tờ giấy nhưng nặng trĩu những nỗi buồn. Một đồng làm ra phải tốn biết bao đồng vốn, bao mồ hôi công sức của công nhân - lao động (CNLĐ). Nay hàng chục, hàng trăm ngàn tỉ đồng mất đi, xót xa biết bao, bởi đó là tài sản nhà nước, đóng góp của nhân dân, của CNLĐ. Tiền ném qua cửa sổ, tiền thu về qua cửa sau. Những khoản tham nhũng lên đến hàng tỉ đồng, xây nên những căn biệt thự to đùng, về hưu sắm xe hơi loại sang, xách gậy đi đánh golf cho xứng hàng "quý tộc đời mới", của nổi của chìm vô kể.

Không ít quan chức đã bất chấp cảnh doanh nghiệp làm ăn lụn bại, phá sản, CNLĐ điêu đứng, mất việc, mà cứ vun vén làm giàu bất chính rồi về hưu sống cảnh an nhàn. Nhưng gần đây, công cuộc chống tham nhũng của Đảng được tiến hành quyết liệt, nhiều người về hưu cũng bị đem ra xử lý. Dân vui mừng, thêm niềm tin vào Đảng, song người dân vẫn mong không có tình trạng "hy sinh đời bố, củng cố đời con" nếu không xử lý rốt ráo đối với tài sản bất minh do tham nhũng, hối lộ đem lại. Trong 10 năm qua, số thiệt hại do tham nhũng là hơn 59.750 tỉ đồng và 400 ha đất nhưng chỉ thu hồi được 4.676 tỉ đồng và 216 ha đất. Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong năm 2017, số lượng bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức rất lớn nhưng chỉ xác minh đối với 77 người trong tổng số 1.113.422 người đã kê khai (chiếm 0,007%); kết quả xác minh phát hiện 3 trường hợp vi phạm. Điều đó cho thấy hiệu quả thực chất của việc giám sát, xử lý từ gốc còn rất thấp, lọt lưới rất nhiều trường hợp vi phạm. Tiền của dân, của nước tiếp tục bị ném qua cửa sổ và chảy vào túi quan tham.

Phải truy ra, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn từ đầu, xử lý những người bao che, tiếp tay với hình thức thật nặng để làm gương. Dẫu cho có tù chung thân mà tài sản bất minh không thu hồi được thì chưa đủ mạnh để khiến những kẻ tham nhũng chùn tay.

MINH ĐỨC