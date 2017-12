Tỉnh Phú Yên tiếp tay chủ đầu tư

12/12/2017 07:16





Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến vừa ký báo cáo bổ sung các nội dung kiểm tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) gửi đến các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, liên quan đến dự án "phá rừng phòng hộ làm sân golf" mà báo chí phản ánh.



Chia nhỏ để không xin phép

Theo đó, ông Hiến giao các sở trên rà soát các nội dung tại Báo cáo số 2996/BC-TTCP ngày 30-11-2017 của TTCP, tổ chức kiểm điểm bổ sung, cập nhật vào nội dung báo cáo kiểm điểm của các đơn vị, báo cáo đến UBND tỉnh xem xét trước ngày 15-12.

Theo Báo cáo số 2996/BC-TTCP của TTCP do Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh ký ngày 30-11, dự án Khu Du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (gọi tắt là dự án New City Việt Nam) có quy mô hơn 357 ha. Trong đó tại khu vực xã An Phú (TP Tuy Hòa) đang triển khai với diện tích hơn 122 ha. Trong số này có gần 90 ha được quy hoạch là rừng phòng hộ, hơn 26 ha quy hoạch là rừng sản xuất.

Dự án New City Việt Nam san lấp, thi công khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết Ảnh: Hồng Ánh

Ngày 22-7-2013, UBND tỉnh Phú Yên có báo cáo xin ý kiến Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện 70 dự án, công trình ở Phú Yên. Ngày 27-6-2014, Thủ tướng có Văn bản số 1076/TTg-KTN, đồng ý cho tỉnh Phú Yên chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 28 dự án, công trình. Riêng dự án New City Việt Nam chưa hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và trồng rừng thay thế nên chưa được xem xét.

Thế nhưng, ngày 27-3-2015, UBND tỉnh Phú Yên lại có Thông báo số 200/TB-UBND về việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ khu vực xã An Phú thuộc dự án New City Việt Nam, cho phép chủ đầu tư (Công ty TNHH New City Việt Nam) thực hiện việc phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ, với diện tích đất thu hồi từng đợt từ 20 ha trở xuống. "Thực chất là chia nhỏ để không phải xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định" - báo cáo của TTCP nêu.

Nhiều văn bản chỉ đạo sai luật

Thực tế, đến khi báo chí phản ánh và TTCP vào cuộc vào giữa năm 2017 thì dự án New City Việt Nam vẫn chưa được Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo ĐTM, chưa có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền và chưa bàn giao đất cho nhà đầu tư. Thế nhưng, qua kiểm tra, TTCP phát hiện Công ty TNHH New City Việt Nam đã triển khai san lấp, trồng cỏ một phần diện tích của dự án.

Việc triển khai dự án khi chưa hoàn tất các thủ tục của nhà đầu tư được xác định là có sự cho phép của UBND tỉnh Phú Yên. Cụ thể, ngày 11-5-2015, UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản số 1848/UBND-ĐTXD cho phép chủ đầu tư san lấp mặt bằng với diện tích 5 ha tại xã An Phú để… tổ chức lễ động thổ dự án. Trong quá trình san lấp, chủ đầu tư đã tự ý chặt phá 2,7 ha rừng phòng hộ. Không những không ngăn chặn, đến ngày 8-6-2015, UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục có Văn bản số 2389/UBND-ĐTXD thống nhất về nguyên tắc cho chủ đầu tư tạm thời khai thác số lượng cây phi lao trong phạm vi 2,3 ha còn lại của 5 ha để có mặt bằng động thổ dự án.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra của TTCP, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án, UBND tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản chỉ đạo không phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó có Thông báo số 617/TB-UBND ban hành ngày 18-8-2016 với nội dung: "Cho phép vừa triển khai xây dựng vừa hoàn tất các thủ tục đầu tư đối với các khu vực đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng".

Hậu quả của những văn bản chỉ đạo không phù hợp này là 40 ha rừng phòng hộ đã bị triệt hạ. Và nếu báo chí không vào cuộc phản ánh để dừng vụ việc lại thì diện tích rừng bị đốn hạ sẽ còn phải tăng lên thêm gần 30 ha theo giấy phép khai thác mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đã cấp.

"Việc cho phép vừa triển khai xây dựng vừa hoàn tất các thủ tục khi chưa được Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo ĐTM, chưa có quyết định cho thuê đất cũng như bàn giao đất trên thực địa, chưa có hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được phê duyệt, chưa được cấp phép xây dựng là vi phạm các quy định của pháp luật" - báo cáo của TTCP kết luận.

Báo chí phản ánh đúng Việc TTCP kiểm tra dự án New City Việt Nam là theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 1-11-2017 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng giao TTCP tiếp tục kiểm tra, có kết luận rõ đúng sai về dư luận báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu Du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam. Kết luận của TTCP khẳng định việc báo chí phản ánh phá rừng xây dựng sân golf, khách sạn, resort khi chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định là đúng.

Lê Trung - Hồng Ánh