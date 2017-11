19/11/2017 19:09

Ngày 19-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, và đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tổng hợp công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.



Tổng Bí thư kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Tham dự có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu.



Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng thời gian qua.

Tổng Bí thư thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, tình hình thiên tai, bão lụt diễn ra liên tục, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân, song cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quân đội luôn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Quân đội đã phối hợp hiệu quả với Công an và chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"; ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, công tác chính trị nội bộ; nâng cao ý thức cảnh giác, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chống âm mưu "phi chính trị hóa", "dân sự hóa" Quân đội của các thế lực thù địch.

Đồng thời, Quân đội tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

B.T.Ngọc/TTXVN