Trực tuyến Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch

Sáng nay 12-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.



Tổng thống Donald Trump đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12-11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, dự kiến 9 giờ ngày 12-11 lễ đón Tổng thống Donal Trump sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch, song ngay từ sáng sớm đã có nhiều phóng viên có mặt để kiểm tra an ninh. Công tác an ninh đảm bảo vô cùng nghiêm ngặt của phía Việt Nam với sự phối hợp của lực lượng an ninh của Mỹ.

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, công tác chuẩn bị đang tích cực diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Vị trí các phóng viên được bố trí đã cơ bản ổn định.

Dự kiến sau lễ đón, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc hội đàm, chứng kiến lễ ký kết văn kiện và họp báo chung. Tổng thống Donal Trump sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ngày 12-11.



Trước đó, chiều 11-11, phi cơ Air Force One (Không lực Một) chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã về lưu trú tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm Hà Nội. Tối 11-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi nhà nước Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Chủ tịch nước nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, đáp lại lời mời của lãnh đạo Việt Nam, là bằng chứng sinh động nhất cho thấy lãnh đạo hai nước hết sức coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam, Mỹ và sức sống mạnh mẽ của mối quan hệ này. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Donald Trump là mốc rất quan trọng đánh dấu thời khắc tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ, mở ra một tương lai rộng lớn để hai nước viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mỹ.

Đáp từ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quan hệ Mỹ và Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất lớn lao. Tổng thống Donald Trump nêu rõ Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới vì sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua.

Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến công tác chuẩn bị và Lễ đón chính thức cấp nhà nước Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch sáng nay.

