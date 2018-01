Va chạm giao thông, người đàn ông đi ô tô rút súng dọa bắn

22/01/2018 17:12

Người đàn ông có hành vi rút súng đe dọa bắn người dân - Ảnh cắt từ clip

Chiều ngày 22-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông đi xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-114.71 sau khi va chạm giao thông đã có hành vi rút súng đe dọa bắn người dân.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 2 phút ghi lại việc một người đàn ông đi xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-114.71 sau khi va chạm giao thông đã có hành vi rút súng đe dọa bắn người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-1 trên tuyến đường Phan Kính, tại địa phận thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh. Trong lúc ông Nguyễn Thanh Hiệp (trú tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) dựng chiếc xe máy bên đường để vào nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông tên Nghĩa (trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-114.71 đi từ hướng xã Song Lộc, huyện Can Lộc xuống thị xã Hồng Lĩnh tông vào xe máy khiến chiếc xe bị hư hỏng.

Theo người dân, khi đi tới địa điểm trên, chiếc xe ô tô bất ngờ lao sang bên làn đường đối diện rồi tông vào chiếc xe máy dựng bên đường.

Video clip người đàn ông rút súng dọa bắn

Sau khi sự việc xảy ra, giữa một số người dân và người đàn ông đi ô tô có xảy ra cãi vã. Bất ngờ, người đàn ông đi ô tô tên Nghĩa rút súng ra dọa bắn người dân. Bức xúc trước hành động có thể gây nguy hiểm của người đàn ông này, người dân đã gọi điện báo Công an xã và Công an thị xã Hồng Lĩnh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời lấy lời khai nhân chứng và cẩu 2 chiếc xe về trụ sở Công an Hồng Lĩnh.

"Người đàn ông có biểu hiện không làm chủ hành vi, sự việc cầm súng dọa người dân là có thật. Sau khi sự việc xảy ra, bên công an đã làm việc với người này. Hiện sự việc đang được công an thị xã Hồng Lĩnh điều tra làm rõ"- ông Liêm cho biết thêm.

Một cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh cho hay người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô là ông Tô Quang Nghĩa (trú tại huyện Can Lộc), là bộ đội biên phòng đã xuất ngũ. Lúc xảy ra sự việc, người đàn ông đi ô tô có hơi men, trên xe ô tô ngoài một khẩu súng ngắn màu đen mà người đàn ông cầm ra dọa bắn còn có một chiếc kiếm tự chế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Ngọc - Bảo Anh