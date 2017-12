Vào cuộc điều tra doanh nghiệp dùng thủ đoạn với lãnh đạo Đà Nẵng

09/12/2017 08:05

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra từ ngày 5 đến 7-12, đại biểu (ĐB) Huỳnh Minh Chức (hiện là Chủ tịch Hội cựu Chiến binh TP Đà Nẵng) đã tạo sự chú ý trong dư luận khi đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, làm rõ những doanh nghiệp có hành vi, thủ đoạn hèn hạ với lãnh đạo khi không thao túng được chính quyền.



Theo ĐB này, ngoài việc điều tra, xử lý nghiêm còn phải có biện pháp bảo vệ những lãnh đạo nghiêm túc, chính trực, không đánh đổi quyền lợi thành phố vào tay doanh nghiệp.

ĐB Huỳnh Minh Chức

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ĐB Chức cho hay vấn đề ông nêu ra tại kỳ họp vừa rồi là ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước đó. "Nhiều cử tri ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà đã thẳng thắn đặt vấn đề phải làm rõ những doanh nghiệp nào mà không thao túng được thành phố đã dùng thủ đoạn hèn hạ, bôi nhọ lãnh đạo. Đó là ý kiến của cử tri nên bản thân tôi là ĐB HĐND, khi diễn ra kỳ họp, tôi đã nêu ý kiến này ra cũng là đại diện ý kiến của đông đảo bà con cử tri Đà Nẵng. Họ đề nghị như thế" – Ông Chức nói.

Theo ông Chức, vấn đề này đã được Bộ Công an vào cuộc điều tra. "Doanh nghiệp nào thao túng không được, nên dùng thủ đoạn với lãnh đạo nào cũng sẽ được làm rõ. Khi Bộ Công an điều tra xong sẽ công bố kết quả cho bà con cử tri được biết. Còn bây giờ tôi không thể thông tin vì quá trình đang được công an điều tra" – ĐB Chức nhấn mạnh.

40 móng biệt thự xây dựng không phép ở Sơn Trà mà doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng đã bị phát hiện vào tháng 3-2017

Trước đó, ngày 6-12, trong phần thảo luận ĐB Huỳnh Minh Chức đã phát biểu về vấn đề an ninh trật tự của TP Đà Nẵng. Theo ĐB này, Đà Nẵng đang xây dựng thành phố 4 an nhưng an ninh trật tự có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới.

ĐB Chức cũng nhận định có những đối tượng nhắm đến những lãnh đạo cao nhất của thành phố để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. "Cần phải có biện pháp bảo vệ những đồng chí lãnh đạo nào làm việc nghiêm túc, chính trực, không đánh đổi quyền lợi của thành phố vào tay doanh nghiệp.Doanh nghiệp không thao túng được thì dùng những thủ đoạn hèn hạ để bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín lãnh đạo. Hành vi này phải được điều tra xử lý kịp thời" – Ông Chức nhận định.

Ngoài ra, ĐB Chức cũng đề nghị kiên quyết thu hồi các dự án trùm mền, triệt tiêu các dự án không khả thi để không có chỗ cho lợi ích nhóm lợi dụng doanh nghiệp thao túng, đầu cơ đất, buôn bán chuyển nhượng dự án.





Tin-ảnh: B.Vân