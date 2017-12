Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai bị bắt?

08/12/2017 18:24

Ngày 8-12, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh- nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Minh về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Lúc khoảng gần 12 giờ, tại nhà riêng của ông Minh ở khu phố 1, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét. Sau khoảng vài giờ khám xét, ông Minh đã bị công an áp giải đi từ nhà riêng.

Trong ngày, công an đã tiến hành khám xét và dẫn giải đối với ông Nguyễn Văn Minh

Theo thông tin ban đầu, ông Minh bị bắt để điều tra về nhiều sai phạm.

Trong khoảng thời gian làm Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015, ông Minh đã có các dấu hiệu sai phạm trong công tác cán bộ. Ông Minh đã ký quyết định bổ nhiệm người thân; quyết định mức thế chấp tài sản một số đại lý vé số không đúng quy định, để phát sinh nợ xấu. Ông cũng đã có những vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Kết luận thanh tra trước đó còn xác định sai phạm của ông Nguyễn Văn Minh và một số cá nhân đã khiến thất thoát gần 40 tỉ đồng.

Cụ thể, trong các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai đã chi mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng khiến quỹ lương tăng hơn 39 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thanh tra phát hiện nhiều năm liền, lương của người đứng đầu công ty được chi cao hơn mức được duyệt, trong khi số tiền lương để chi trả cho người lao động bị cắt giảm.

Ngoài ra, vị tổng giám đốc đã nhận thù lao từ một ngân hàng số tiền 3 tỉ đồng nhưng không nộp về cho công ty.

Tin-ảnh: X.Hoàng