Vì sao trạm thu phí BOT Nam Bình Định vẫn chưa giảm giá vé?

Sáng 9-12, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định, xác nhận doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện giảm giá vé qua trạm thu phí BOT Nam Bình Định (đóng tại thị xã An Nhơn). Nguyên nhân do mới đây Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất mức thu phí mới đối với một số loại phương tiện cao hơn so với phương án giảm giá đã thống nhất với UBND tỉnh Bình Định trong buổi làm việc trước đó, nên chính quyền địa phương chưa chấp nhận.

"Lẽ ra, việc giảm giá vé qua trạm thu phí BOT Nam Bình Định đã được thực hiện. Tuy nhiên, do sự cố trên nên đến giờ vẫn chưa có văn bản chính thức của Bộ GTVT về mức thu phí mới sau khi giảm", ông Hoàng giải thích.

Trạm thu phí BOT Nam Bình Định

Trước đó, chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở GTVT Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết Bộ GTVT đã đồng ý giảm mức thu phí qua trạm BOT Nam Bình Định nhưng chưa có ý kiến về trạm thu phí BOT Bắc Bình Định (đóng tại huyện Hoài Nhơn) và trạm thu phí trên QL19 qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, giá vé qua trạm thu phí BOT Nam Bình Định đối với các phương tiện thuộc nhóm loại 1, giảm từ 35.000 đồng xuống 25.000 đồng; loại 2 giảm từ 50.000 đồng xuống 45.000 đồng; loại 3 giảm từ 75.000 đồng xuống 70.000 đồng; loại 4 giảm từ 120.000 đồng xuống 115.000 đồng, loại 5 giảm từ 180.000 đồng xuống 175.000 đồng. Đối với việc giảm giá vé cho người dân địa phương vùng lân cận, áp dụng đối với phương tiện loại 1, cho các chủ phương tiện (không kinh doanh), xe biển xanh, xe buýt, xe chở rác, mức giảm, 50% so với mức giá chung sau khi giảm giá.

