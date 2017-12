Video clip: Trần tình của người mẹ có con bị bố và mẹ kế bạo hành dã man

07/12/2017 19:32

Chiều ngày 7-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với chị N., mẹ đẻ của cháu K., bé trai bị bạo hành dã man khi ở với cha đẻ Trần Hoài Nam và mẹ kế.

Chị N. cho biết chị và anh Trần Hoài Nam cưới nhau năm 2007, sống hòa thuận vui vẻ rồi lần lượt sinh 2 con, 1 nam, 1 nữ, cháu K. là con trai đầu. "Những tưởng gia đình sẽ đầm ấm nhưng đến năm 2014, phát hiện chồng ngoại tình nên chúng tôi ly hôn sau đó, mỗi người nhận nuôi một con. Tôi nhận nuôi con gái bé, còn chồng cũ nhận nuôi cháu K."- chị cho biết.



Video clip chị N., mẹ ruột cháu K., trần tình về sự việc

Mẹ cháu K. cho biết sau khi chia tay, chị và chồng cũ ít khi liên lạc. Trần Hoài Nam đưa một người phụ nữ khác về sống cùng bố mẹ, đến năm 2016 thì chuyển ra ở ngoài cùng người phụ nữ đó và cháu K.. Lúc đó cháu K. mới học lớp hai.

"Tháng 7 năm 2016, chồng cũ nói là đưa cháu K. đi du lịch và mất tích từ đó. Đã bao nhiều lần gọi điện, nhắn tin hay có khi đến tận công ty để tìm thì đều không có kết quả.

Có lần tôi phát hiện được nơi ở của chồng cũ đang định tìm đến để gặp con thì anh ta đã lại chuyển đi nơi khác. Từ tháng 7-2016 cho đến khi sự việc xảy ra, không ai có thể biết được tung tích của chồng cũ. Kể cả tết (Tết Đinh Dậu 2017 - PV), tôi cũng không được gặp con trai.

Thằng bé trước đây béo tròn, đẹp lắm nhưng nay với hình hài nhỏ nhắn, gầy guộc ốm yếu và luôn luôn trong tình trạng sợ sệt. Nó thèm đủ thứ, thèm ăn lẩu, thèm ăn phở… Gần 2 năm qua, bố nó nói là đã cho nó đi học ở trường quốc tế nên không có thời gian để gặp người khác, nhưng sau nhiều lần tìm hiểu, có khi đến tận trường mà bố nó nói thì giáo viên ở đấy bảo là không có"- chị N. kể.

Chị N. và cháu K. (Ảnh chụp chiều 7-12)

"Nghe con kể mỗi lần bị đánh, con đều hét lớn nhưng mọi người ở ngoài không ai nghe thấy vì bố đóng kín cửa. Hét càng to thì bị đánh đau hơn nên sau không dám hét nữa. Khi bị cô (mẹ kế) nói xấu, bố đóng kín cửa rồi dùng móc áo, guốc đánh vào đầu, mặt. Có hôm đau nhất, con bị bố dùng chân đạp vào bụng và mạng sườn mà tôi rụng rời tay chân"- chị N nói.

"Mới 2 ngày được đoàn tụ với gia đình nhưng nó mừng lắm, mấy anh em nó cứ quấn quýt cả ngày. Tôi sẽ cố để đưa nó về nuôi, cho nó đi học… Bác sĩ bệnh viện E mới gọi điện bảo phải cho thằng bé vào ngay bệnh viện để điều trị, bởi những vết thương của nó là không hề nhẹ!"- chị N. thổn thức.

Theo thông tin mới nhất, hôm nay 7-12, Công an Phường Nghĩa Đô đã mời "mẹ kế" của cháu K. lên làm việc. Trước đó, công an đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam , bố đẻ cháu K..

Một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết tại cơ quan công an, bước đầu "mẹ kế" cháu K đã thừa nhận, do cháu K. ăn vụng thịt bò nên cầm đũa vụt vào mặt cháu. Còn Trần Hoài Nam khai lý do đánh con trai là vì cháu quá nghịch, do nhắc nhở nhiều lần không được nên Nam đã đánh đập. Nam cũng thừa nhận hành vi bắt con trai nằm úp mặt xuống đất rồi dùng roi sắt được kết bằng nhiều móc quần áo đánh con, dùng chân đạp vào người khi cháu đang đứng sát tường.

Nhiều hàng xóm đến hỏi thăm động viên gia đình

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối ngày 6-12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự và thực nghiệm hiện trường đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), người được cho là đã nhẫn tâm hành hạ chính con trai của mình trong thời gian dài. Nạn nhân là cháu K. (10 tuổi), con trai của Trần Hoài Nam .

Trần Hoài Nam và mẹ cháu K. đã li dị cách đây 4 năm. Sau đó, Trần Hoài Nam lấy vợ mới và cháu K. ở với bố và mẹ kế, đến nay đã được gần 2 năm.

Ngày 5-12, cháu K. bất ngờ tìm về nhà bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) trong tình trạng hoảng sợ, sút cân trầm trọng. Người thân của cháu K. cho biết trước đây, cháu bé nặng gần 40 kg nhưng giờ chỉ còn hơn 20 kg. Khi cháu trở về gặp bà nội, lúc đầu, không ai nhận ra cháu bé.

Những vết tích bạo hành trên mặt cháu K. - Ảnh: CAND

Sau đó, K. kể thời gian ở với bố đẻ và mẹ kế, cháu thường xuyên bị đánh. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, đồng thời liên lạc với mẹ đẻ cháu K..

Thông tin với PV về trường hợp cháu K., BS Đồng Hà Trung - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E Trung ương - cho biết sáng 6-12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân K. trong tình trạng đau đầu và đau nhiều vùng ngực. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương phần mềm, nghi chấn thương sọ não và cho đi chụp chiếu. Kết quả chụp chiếu cho thấy cháu bị tổn thương xương sườn từ số 6 đến số 8. Tuy nhiên, những tổn thương xương sườn không gây nguy hiểm, không có dấu hiệu tràn khí, tràn máu vùng phổi. Theo bác sĩ Trung, những vết thương trên đầu rất nhiều, tuy nhiên đây đều là những vết thương cũ đã liền sẹo nên không cần can thiệp y khoa. Bác sĩ Trung cho biết qua thăm khám, các bác sĩ nhận định hiện các vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng cháu K.. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được theo dõi sát sao vấn đề sọ não và những tổn thương ở xương sườn. Bệnh nhân hiện đã được đưa về gia đình để tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Tin-ảnh-clip: Huy Thanh