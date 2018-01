Vụ con bò "biến mất": Đã bán hay tiêu hủy?

14/01/2018 15:55

Liên quan vụ một con bò què chân sau khi va chạm với ô tô được đưa đến trụ sở công an sau đó "biến mất", sáng 14-1, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: Công an phường Hòa Phú báo lên rằng con bò đã được tiêu hủy bằng cách bỏ vào hố rồi thiêu.

Việc tiêu hủy này có lập biên bản, có sự chứng kiến của cán bộ tài chính, thú y phường. Lý do tiêu hủy là vì khi đưa về phường, con bò đã chết, không ai đứng ra nhận là chủ của con vật này.





Xe anh Tân hư hỏng nặng sau khi tông phải bò

Con bò què chân sau cú tông

Trưa cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Tân (chủ ô tô bị hư hỏng vì tông phải bò) cho biết anh sẽ tiếp gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương đề nghị làm rõ sự việc. Anh cho rằng công an phường làm việc mập mờ, lúc nói con bò đã bán, lúc lại nói nó đã bị tiêu hủy.

"Tôi muốn làm vụ này cho ra trắng đen. Nếu tiêu hủy, chôn lấp thì tôi cũng muốn khai quật lên giám định việc tiêu hủy, thời gian là lúc nào" - anh Tân nói.





Hiện trường vụ ô tô tông bò

Theo anh Tân, chiều 3-1, anh lái ô tô qua địa bàn phường Hòa Phú thì bất ngờ một con bò băng qua đường tông đầu xe của anh. Đầu xe hư hại, chi phí sửa chữa theo anh ước tính khoảng 100 triệu đồng. Sau vụ tai nạn, con bò bị gãy chân và một số thương tích.

Người dân đến hiện trường xem rất đông nhưng không ai đứng ra nhận là chủ con bò. Một vài người ngỏ ý mua con bò với giá 8 triệu đồng mang về xẻ thịt và sẽ đưa tiền cho anh Tân làm chi phí sửa ô tô. Anh Tân thuận ý bán. Tuy nhiên, cán bộ công an phường không đồng ý và nói rằng sẽ đưa bò về phường định giá bán, sau đó đưa tiền lại cho anh Tân.

Khoảng 19 giờ ngày 3-1, bò được đưa về phường nhưng đến trưa hôm sau thì một công an nói với anh Tân là đã tiêu hủy

Trưa hôm sau (4-1), anh Tân đến Công an phường Hòa Phú để xem sự việc giải quyết ra sao. Anh kể: "Một công an ở đây nói với tôi là con bò đã được bán nhưng không biết được bao nhiêu vì cán bộ công an phụ trách giải quyết vụ việc đã đi học. Tôi yêu cầu công an lập biên bản buổi làm việc giữa tôi và họ. Cán bộ công an đang lập biên bản thì nhận được cuộc gọi nên rời vị trí.

20 phút sau, người này quay lại nói con bò đã bị tiêu hủy. Tôi không tin con bò bị tiêu hủy vì lúc xảy ra tai nạn, nó vẫn sống. Sự việc xảy ra chưa đầy 24 giờ, sao tiêu hủy nhanh vậy? Tôi yêu cầu dẫn đến vị trí giữ bò, tiêu hủy bò nhưng không được chấp nhận".

Anh Tân vẫn cương quyết yêu cầu công an phường trả con bò lại cho mình hoặc trả 8 triệu đồng (bằng giá trị lái bò muốn mua tại hiện trường vụ tai nạn).

Đơn gửi Công an tỉnh Bình Dương và Báo Người Lao Động của anh Tân.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến, Đoàn luật sư TPHCM, cho rằng việc công an phường không cho anh Tân bán con bò ngay tại hiện trường là hợp lý. Con bò có thể xem như một vật chứng trong vụ việc nên cơ quan chức năng cần phải thu giữ.

"Sau khi đưa về phường, tôi không biết con bò còn sống hay chết, tôi không thể khẳng định việc tiêu hủy là đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu quyết định tiêu hủy thì trước đó công an phải thông báo công khai truy tìm chủ nhân của con bò. Nếu không ai nhận là chủ thì mới tiêu hủy hoặc xem xét bán hóa giá. Mà tiêu hủy thì phải có quy trình, với nhiều người chứng kiến, vị trí tiêu hủy cũng phải rõ ràng. Ở vụ việc này, về mặt tình cảm, việc tiêu hủy nhanh như vậy có thể phí phạm, tại sao không công khai bán con bò đó lấy tiền hỗ trợ chi phí sửa chữa xe cho người bị nạn?" - luật sư Tiến nói.

NHƯ PHÚ