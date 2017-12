Thêm tình tiết mới vụ chặt đầu chồng bỏ thùng rác

20/12/2017 06:47

Sáng 19-12, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương - đã chủ trì họp báo về một số vụ trọng án xảy ra tại địa phương thời gian qua. Đáng chú ý nhất là vụ vợ chặt đầu chồng bỏ thùng rác được phát hiện vào trưa 16-12.



Các thùng rách được phát hiện chứa các phần thi thể nạn nhân

Theo đó, trong 2 ngày 16 và 17-12, người dân phát hiện đầu người và nhiều bộ phận cơ thể người trong thùng rác ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, công an xác định nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Người dân trong khu anh Tú ở trọ tại phường Thuận Giao cho biết tối 15-12, họ có nghe tiếng cãi vã, đánh nhau giữa anh Tú và vợ là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang). Công an đã mời Diễm về đồn làm việc và qua đấu tranh liên tục, đến 1 giờ ngày 18-12, cô ta khai nhận đã giết chồng.

Diễm khai đêm 15-12, sau khi đi nhậu về, anh Tú đánh, đe dọa giết vợ. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng dao bầu chém nhưng Diễm né và giật được dao, chém lại trúng cổ chồng. Diễm khai: "Sau khi bị chém, anh Tú vật ngã xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người tôi và nói "tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết"". Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém nhiều nhát đến khi chồng nằm im thì dừng lại. Sau đó, Diễm dùng con dao cắt xác nạn nhân thành nhiều phần, cho vào bịch ni-lông rồi sáng hôm sau đem bỏ ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, chiều 19-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Huỳnh Trung Tính (ở chung khu trọ với nạn nhân) cho biết trước lúc chết, anh Tú có van xin vợ tha mạng. Tính kể khoảng 23 giờ ngày 15-12, vợ chồng anh nghe tiếng động mạnh ở phòng anh Tú. "Khoảng 15 phút sau, tôi đi ngang qua phòng thì nghe anh Tú thều thào "trời ơi, trời ơi..., xin đừng giết tôi"". Nghĩ là anh Tú say nói nhảm nên anh Tính đi thẳng về phòng ngủ.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Luật sư TP HCM, nếu lời khai của người vợ là đúng thì cơ quan điều tra có thể xem xét truy tố tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" (mức án tối đa 2 năm tù). "Tuy nhiên, nếu lời nhân chứng là đúng thì rõ ràng người chồng đã không thể kháng cự mà người vợ vẫn cố giết rồi phân xác là đã phạm tội "Giết người" với tình tiết man rợ, có khung hình phạt cao nhất là tử hình" - luật sư Tiến nhận định. Ông kiến nghị cơ quan điều tra xem xét kỹ vụ án để không truy tố nhầm tội danh.

Chưa phát hiện đồng phạm Đại tá Trần Văn Chính khẳng định một số trang mạng thông tin rằng công an đã bắt đồng phạm trong vụ án là không đúng sự thật. "Từ hơn 23 giờ, đối tượng bắt đầu phân xác nạn nhân bỏ vào các bọc ni-lông. Đến 8 giờ hôm sau, đối tượng đưa các bọc chứa xác đi bỏ các nơi. Suốt 9 giờ, một mình Diễm có thể làm được các việc đó. Còn việc có người khác giúp sức, đồng phạm hay không, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Trước mắt, dựa trên tài liệu, chứng cứ bây giờ thì chỉ có mình Diễm gây án" - đại tá Chính phân tích.

NHƯ PHÚ