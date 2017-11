Vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết: Thêm tài xế xe 4 chỗ tử vong

29/11/2017 20:15

Chiều 29-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Sơn La cho biết tài xế Hà Công Kh., người điều khiển ô tô 4 chỗ trong vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết tại chỗ ngày 21-11 vừa qua đã tử vong sau hơn 1 tuần cấp cứu.



Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong

"Sau 8 ngày điều trị, nam tài xế không qua khỏi do chấn thương quá nặng và trút hơi thở cuối cùng vào trưa nay. Thi thể đã được đưa về địa phương cho gia đình mai táng. Về thông tin đề nghị xét nghiệm chất kích thích (ma túy, nồng độ cồn), do sau khi gặp sự cố, tài xế bất tỉnh và sống thực vật nên việc xét nghiệm không được tiến hành. Trước đó, bước đầu tới hiện trường, cảnh sát xác định tài xế có nồng độ cồn mức 0,21mg/lít khí thở"

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 21-11, ô tô 4 chỗ màu đen mang BKS 28A-037.82 do tài xế Hà Công Kh. điều khiển di chuyển trên quốc lộ 6. Tới km155, thuộc địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chiếc xe va chạm với xe tải BKS 26C-052.89 do anh Nguyễn Hùng S. (SN 1975, trú huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, anh Hà Công Kh. (quê tỉnh Hòa Bình), người điều khiển ô tô 4 chỗ màu đen bất tỉnh, bị thương nặng và được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Huy Thanh