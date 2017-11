Vụ tờ vé số độc đắc nghi bị đánh tráo: Bà Tuyết thắng kiện

07/11/2017 16:33

Kết thúc sau gần 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 7-11, HĐXX phúc thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang đã bác đơn kháng cáo của ông Ngô Xuân Phúc (đại diện đương nhiên của đại lý vé số Triều Phát) cũng như kháng nghị của VKSND TP Rạch Giá đối với bản án sơ thẩm của TAND TP Rạch Giá. HĐXX tuyên buộc ông Phúc và bà Ngô Thị Thu (đại diện hợp pháp của đại lý vé số Triều Phát) phải có trách nhiệm liên đới trong việc trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) với số tiền tương đương sau khi đổi thưởng là 1,344 tỉ đồng.

Bà Tuyết cùng con trai đứng nghe HĐXX tuyên án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 21-7-2011, con trai bà Tuyết là Nguyễn Thành Được (bán vé số dạo) dò số biết mình trúng độc đắc nên đã báo tin cho mẹ. Sáng hôm sau, bà Tuyết cùng cậu là Trần Thanh Phương mang tờ vé số có dãy số "938368" (do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành) đến đại lý Triều Phát để đổi thưởng. Ông Ngô Xương Phúc đã tiếp nhận vé, kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy, đối chiếu cùi lai và xác nhận tờ vé số của bà Tuyết đã trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng. Ông Phúc tự tay ghi số chứng minh nhân dân và họ tên bà Tuyết lên mặt sau tờ vé số rồi đưa lại cho ông Phương ký tên. Hai bên thỏa thuận sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và tiền hoa hồng mà đại lý được hưởng thì số tiền bà Tuyết được nhận là 1,344 tỉ đồng, trả bằng 20 lượng vàng và tiền mặt. Tuy nhiên, sau đó cháu ruột của ông Phúc là Ngô Xuân Bình tri hô rằng 2 số đầu của dãy số đã bị cắt dán chồng lên nên gọi báo công an.

Bà Tuyết không quên cảm ơn những người đã hỗ trợ mình trong suốt hơn 6 năm qua kể từ khi đứa con trai tật nguyền mua được tờ vé số trúng giải độc đắc.

Sau đó, bà Tuyết đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Rạch Giá về việc bị ông Phúc đánh tráo tờ vé số trúng giải đặc biệt. Sau khi tiếp nhận vụ việc, lấy lời khai các bên liên quan, xem lại camera tại đại lý vé số, Công an TP Rạch Giá kết luận không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 15-8-2012, bà Tuyết làm đơn khởi kiện đòi ông Phúc phải trả thưởng 1,5 tỉ đồng. TAND TP.Rạch Giá thụ lý vụ kiện và cho giám định băng ghi hình tại đại lý Triều Phát.

Ngày 21-8-2013, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận giám định khẳng định "tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số".

Sau khi có kết quả giám định, TAND TP Rạch Giá có công văn gửi VKS và Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 15-11-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đại lý Triều Phát. Sau 9 tháng điều tra, đến ngày 7-8-2014, cơ quan này lại ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, với lý do rất vắn tắt: "Sau khi tiến hành điều tra thấy không có sự việc phạm tội xảy ra (Ngô Xương Phúc không thực hiện hành vi tráo đổi vé số), hành vi đổi vé số đã bị cắt dán của Nguyễn Thành Được không cấu thành tội phạm".

Vụ việc lại được chuyển về TAND TP Rạch Giá để giải quyết theo thủ tục dân sự. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4-4-2016, TAND TP Rạch Giá đã tuyên bà Tuyết thắng kiện, buộc chủ đại lý vé số Triều Phát phải bồi thường cho bà 1,5 tỉ đồng. Sau đó, đại lý vé số Triều Phát kháng cáo. Khi xử phúc thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên trả hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để xử lại từ đầu.

Đến 31-5 vừa qua, TAND TP Rạch Giá mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 và buộc đại lý vé số Triều Phát phải bồi thường cho bà Tuyết số tiền 1,5 tỉ đồng. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông Phúc tiếp tục kháng cáo.

T.Nốt