Xóa tên LS Võ An Đôn khỏi Đoàn LS Phú Yên?

26/11/2017 18:04

LS Võ An Đôn tại một phiên tòa

Một đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên, cho biết kết quả cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu, đa số phiếu thống nhất hình thức kỷ luật là xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách Đoàn LS tỉnh Phú Yên.



Theo Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên, lý do kỷ luật là ông Võ An Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phóng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt, nói xấu LS, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và LS Việt Nam.

LS Võ An Đôn được nhiều người biết đến từ sau phiên tòa xét xử vụ dùng nhục hình ở Phú Yên

Cũng theo vị đại diện này, mặc dù Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Phú Yên đã nhiều lần họp nhắc nhở nhưng ông Đôn không thừa nhận sai phạm, không khắc phục.

Hồng Ánh