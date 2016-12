Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm

30/12/2016 12:47

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đinh Ngọc An đăng ký thường trú tại số 31/66 phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá; nơi ở trước khi trốn truy nã tổ 22 Dư Hàng Kênh (cùng thuộc quận Lê Chân).

Trước đó, năm 2014, Đinh Ngọc An cùng một số đối tượng khác gây ra nhiều vụ cướp tài sản, manh động trên địa bàn quận Lê Chân. Khi đồng bọn bị bắt giữ, An nhanh chân trốn thoát, lẩn trốn ở nhiều địa phương trên cả nước.

Nhiều năm lần theo dấu vết đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, đến đêm 28-12, các trinh sát phát hiện Đinh Ngọc An trở về địa phương. Kiên trì mai phục, đến 12 giờ ngày 29-12 bắt được An tại số nhà 36/66 đường Nguyễn Tường Loan. Khi bị bắt giữ đối tượng An cùng gia đình y có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an thành phố khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham gia bắt giữ đối tượng.

Theo Hải Phòng Online