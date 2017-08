Bắt đối tượng truy nã tội giết người rồi bỏ trốn

19/08/2017 07:10

Tối 7-11-2016, khi đang ăn khuya trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Đà Lạt), Lê Tuấn Anh (24 tuổi) và Trần Mạnh Hùng (24 tuổi), cùng ngụ đường Tôn Thất Tùng, xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Chung (23 tuổi) trú tại Đa Phú (TP Đà Lạt). Cho rằng bị "nhìn đểu", Lê Tuấn Anh gọi điện báo cho Nguyễn Hoài Nguyên.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nguyên

Nguyên rủ thêm Trương Phan Việt Hoàng (18 tuổi), Đặng Văn Giang (27 tuổi) và Lê Giang Nam (23 tuổi), cùng tạm trú đường Tôn Thất Tùng, đem theo dao phay, dao rựa phát và tuýp sắt tới chém nhóm Nguyễn Văn Chung. Hậu quả khiến nhiều thanh niên trong nhóm của Chung bị thương. Riêng Nguyễn Văn Chung bị chém nhiều nhất, tỉ lệ thương tổn 34%.

Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án để điều tra. Các đối tượng trong nhóm của Nguyễn Hoài Nguyên lần lượt tới Công an đầu thú, riêng đối tượng Nguyên bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21-11-2016, Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hoài Nguyên.

Sau nhiều tháng theo dõi, lần theo tung tích, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, bắt được Nguyễn Hoài Nguyên tại một khách sạn ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Thời điểm bị bắt, đối tượng này dùng tên Tuấn, đang đi thu tiền góp cho một số đối tượng khác.





