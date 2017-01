Bắt gã giang hồ cộm cán trốn truy nã

22/01/2017 17:11

Sau khi đánh người gây thương tích trong một “phi vụ” đòi nợ thuê, gã giang hồ cộm cán Ngô Duy Phước (30 tuổi, ngụ xã Gia Tân, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã trốn khỏi địa phương. Gần 1 năm “mất tích”, kẻ trốn truy nã với nhiều thủ đoạn ma mãnh đối phó với sự truy bắt của công an đã bị bắt.

Ngô Duy Phước khi bị bắt.

Trong vụ này, cùng với quyết tâm truy bắt, các trinh sát tầm nã đã khéo léo khai thác tình cảm của đối tượng truy nã đối với người thân để việc bắt giữ diễn ra một cách êm thấm.

Chém người rồi bỏ trốn

Trung tá Nguyễn Văn Kiên, Đội trưởng Đội truy bắt tội phạm truy nã khác và truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh, cho biết trước khi bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, Phước là đối tượng cộm cán tại địa phương với các hoạt động đòi nợ thuê, thanh toán băng nhóm, bảo kê tại các huyện: Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc...

Ngày 13-3-2016, Phước được bà Đoàn Thị Kim Hương (ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) thuê đến nhà bà B.T.H. (ngụ xã Suối Nho) đòi nợ. Theo thỏa thuận giữa Phước và bà Hương, nếu bà H. không trả nợ thì Phước và những người đi cùng sẽ đánh bà H. để dằn mặt.

Thấy bà Hương kéo người đến nhà mình đòi nợ, bà H. nói chưa có tiền trả thì bị bà Hương xông vào tát và 2 bên xảy ra giằng co. Trong lúc 2 bên đang giằng co, Phước và 1 đối tượng khác đã dùng cây, roi điện xông vào đánh bà H., khiến bà ngã xuống đất, bị thương tật tỷ lệ 11%. Sau khi gây án, bà Hương bị bắt, còn Phước bỏ trốn. Qua truy bắt không có kết quả, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với Phước.

“Tiếp nhận hồ sơ truy nã đối với Phước, nghiên cứu hồ sơ kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu chúng tôi được biết Phước không trốn xa nhà. Tuy nhiên, đối tượng ít khi xuất hiện ở nhà mà sống lang bạt cùng các băng nhóm ở một số địa phương lân cận” - Trung tá Kiên kể lại.

Biết đối tượng tìm cách trốn tránh sự truy bắt của công an, các trinh sát tầm nã đã nhiều lần liên hệ với công an địa phương để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, thông tin từ công an địa phương cho biết sau khi gây án và bị phát lệnh truy nã, Phước gần như “mất tích”. Dù hay tham gia vào các cuộc thanh toán giữa các băng nhóm hay đi đòi nợ thuê, hoạt động bảo kê tại một số địa phương, nhưng khi bị truy nã hầu như Phước “ở ẩn”, hiếm khi nào ra mặt trong giới giang hồ địa phương.

Với những thông tin thu thập được, các trinh sát tầm nã nhận định có thể Phước chưa bỏ trốn đi xa nên đã liên tục rà soát các nguồn tin để xác minh tung tích đối tượng.

Lộ diện tại đám tang

Sau nhiều tháng rà soát tung tích của Phước vẫn không có kết quả, vào cuối năm 2016, trinh sát được một nguồn tin cho biết ông nội của Phước vừa qua đời.

Qua tìm hiểu nhân thân đối tượng trước đó, trinh sát được nguồn tin cho biết Phước dù là dân giang hồ cộm cán, tính tình hung hăng nhưng lại rất có hiếu. Do đó, khi nghe tin ông nội mất, có thể Phước sẽ về nhà, hoặc luẩn quẩn ở gần nhà nghe ngóng tình hình. Từ nhận định đó, các trinh sát tầm nã quyết định mai phục ở gần nhà Phước để theo dõi.

Điều các trinh sát phán đoán đã đúng, khi trinh sát tìm đến nhà Phước thì phát hiện đối tượng đã về nhà chịu tang ông nội sau gần 1 năm “mất tích” trước sự truy bắt của công an.

“Xác định Phước đã về nhà chịu tang ông nội, nhưng chúng tôi chưa vội vàng vào nhà bắt giữ đối tượng giữa lúc gia đình đang tổ chức tang lễ. Đó là đạo nghĩa, cũng là tính huống nhạy cảm, nếu không linh động có thể gây ra những phản ứng không đáng có của đối tượng và người thân trong nhà” - một cán bộ trinh sát phân tích.

Do đó, các trinh sát tầm nã không xuất hiện tại đám tang ông nội Phước, mà âm thầm theo dõi vòng ngoài, chờ gia đình đối tượng tổ chức tang lễ xong sẽ bắt giữ Phước.

Riêng đối tượng Phước, dù bạo gan về nhà chịu tang ông nội, nhưng biết rõ bản thân đang bị truy nã nên trong 2 ngày gia đình tổ chức đám tang, rất ít khi Phước xuất hiện bên ngoài. Đối tượng luôn ở trong nhà, chỉ khi có người thân đến viếng đám tang mới thấy Phước xuất hiện chốc lát rồi lại lui vào trong.

Theo kế hoạch của tổ trinh sát tầm nã, sau khi gia đình Phước đưa tang người quá cố, nếu đối tượng đi theo đám tang đến nghĩa địa thì trinh sát phải bám theo. Còn như Phước vẫn không chịu ra khỏi nhà, khi mọi người đưa tang trinh sát sẽ vào nhà để bắt giữ đối tượng. Rất nhiều phương án bắt giữ đối tượng đã được tổ trinh sát bàn tính kỹ lưỡng.

Sáng 25-12-2016, khi gia đình Phước bắt đầu đưa tang người đã khuất, trinh sát vẫn không thấy Phước ra khỏi nhà. “Đến lúc này, nhận định có thể Phước sẽ bỏ trốn sau khi mọi người đi đưa tang, tổ trinh sát tầm nã đã nhanh chóng hòa trong dòng người đưa tang âm thầm tiếp cận với Phước. Để việc bắt giữ Phước được êm xuôi, các trinh sát khéo léo làm công tác tư tưởng với Phước và đối tượng đã ngoan ngoãn theo chân các trinh sát về đồn công an xã làm việc” - một cán bộ trinh sát tham gia phá án kể lại.

Theo Danh Trường (Đồng Nai Online)