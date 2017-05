Bắt kẻ giết người tại khách sạn Phú Quí, bỏ xác xuống sông

28/05/2017 15:59

Sáng 28-5, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện bắt khẩn cấp Cao Quốc Phong (sinh năm 1983, ngụ ấp Kiến Quới, xã Kiến Thành, Chợ Mới)- đối tượng vụ giết người cướp tài sản một cách dã man tại khách sạn Phú Quí (TP. Long Xuyên), sau đó bỏ xác nạn nhân xuống sông…



Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long nhận tin báo, trên tuyến sông Hậu, đoạn thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xuất hiện một xác chết trôi sông.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cho thấy, tử thi là nữ, tuổi từ 20 đến 25, chưa rõ tung tích, có nhiều vết thương ở mặt, tay và đầu bị nứt xương sọ, có tụ máu dưới màng cứng và dập não. Nhận định nhiều khả năng đây là vụ án mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, để điều tra làm rõ vụ việc.

Sau đó 1 ngày, bà Nguyễn Thị Tia (sinh năm 1970, thường trú ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), đang ở trọ tại nhà trọ Minh Nguyệt (số 623/16, khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên), đến Công an phường Đông Xuyên trình báo việc con gái bà là Nguyễn Thị Diệp (tự Vân, sinh năm 1990) bị mất tích từ ngày 19-5 đến nay, không liên lạc được.

Theo trình bày của bà Tia, khi đi, con gái bà có mang theo tài sản, gồm: 1 kiềng đeo cổ, trọng lượng 4 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai khoảng 5 phân vàng 18K; 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus, khoảng 10 triệu đồng và môtô AirBlade màu trắng, biển kiểm soát 65Kl- 202.76.

Đối chiếu kết quả nhận dạng xác chết trôi trên sông Hậu, đoạn thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh và thông tin trình báo của bà Nguyễn Thị Tia, Phòng Cảnh sát hình sự Công an 2 tỉnh Vĩnh Long và An Giang đã tiến hành giám định, đối chiếu dấu vân tay của tử thi với dấu vân tay giấy Chứng minh nhân dân của chị Nguyễn Thị Diệp… kết quả trùng khớp cùng một người.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu "Giết người, cướp tài sản", bởi tài sản của nạn nhân khi phát hiện được thi thể đã "không cánh mà bay", Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang đã quyết định xác lập chuyên án, truy bắt kẻ thủ ác.

Tiến hành làm rõ các mối quan hệ và thông tin liên quan đến chị Diệp, các trinh sát hình sự Công an tỉnh đã tiếp nhận được thông tin: Khoảng 15 giờ, ngày 19-5, chị Diệp có đi mô tô Air Blade, màu trắng, biến số 65Kl- 202.76 đến khách sạn Phú Quí (TP. Long Xuyên) gặp một thanh niên khoảng 35 tuổi, không rõ lai lịch và cùng lên phòng 202, do người này thuê trước đó.

Xác định đây là manh mối quan trọng của vụ án, Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kết hợp Công an TP. Long Xuyên tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường phòng 202, khách sạn Phú Quí, kết quả lực lượng giám định đã ghi nhận và thu giữ nhiều dấu vết máu người trong phòng.

Theo lời khai của nhân viên khách sạn Phú Quí, không lâu sau khi người thanh niên lạ mặt thuê phòng, có một cô gái lên phòng nghỉ 202. Đến khoảng 19 giờ 40 phút, ngày 19-5, người thanh niên này lấy xe Air Blade của cô gái đi đâu đó, sau đó đem theo 1 vali kéo loại lớn trở lại khách sạn. Vài tiếng sau, thì người thanh niên này trả phòng nghỉ, rồi đem theo vali, thuê taxi rời khỏi khách sạn, mà không có cô gái đi cùng (?).

Tiến hành kiểm tra nhật ký khách tạm trú tại khách sạn Phú Quí, Ban Chuyên án đã xác định, thanh niên thuê phòng 202 tên Cao Quốc Phong (sinh năm 1983, ngụ ấp Kiến Quới, xã Kiến Thành, Chợ Mới). Theo tài liệu của các trinh sát, Phong vốn là đối tượng nghiện đánh bạc nặng, thường xuyên là khách quen thuộc của các sòng bạc bên kia biên giới và y đang lâm vào cảnh nợ nần, đã nhiều ngày không có mặt tại địa phương.

Từ những thông tin thu thập được, các thành viên Ban Chuyên án khẳng định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng và Phong chính là hung thủ giết chị Diệp, sau đó cướp tài sản của nạn nhân, đem bán lấy tiền "nướng" vào chiếu bạc. Lập tức, nhiều mũi trinh sát hình sự Công an tỉnh đã được điều động tại có mặt tại khu vực biên giới TP. Châu Đốc, TX Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên… để truy bắt kẻ thủ ác.

Sau nhiều ngày phục kích, lúc 15 giờ, ngày 27-5, các trinh sát hình sự Công an tỉnh đã mật phục, bắt giữ Cao Quốc Phong, khi y mới đánh bạc, thua cháy túi, từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, sau hồi quanh co chối tội, Phong thừa nhận chính là hung thủ của vụ án.

Phong khai, y chính là "khách quen", thường xuyên rủ Nguyễn Thị Diệp karaoke. Ngày 19-5, để giải tỏa cơn "thèm" chiếu bạc, Phong gọi điện thoại rủ chị Diệp đến khách khách Phú Quí "tâm sự"; sau khi quan hệ với Phong, nạn nhân thay đồ ra về, thì bị y lấy dao Thái lan bảng lớn chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Phong lấy xe gắn máy của Diệp đến Siêu thị Coopmart Long Xuyên mua một vali loại lớn, sau đó trở lại khách sạn Phú Quí bỏ xác nạn nhân vào, rồi thuê taxi Mai Linh chở đến TP. Châu Đốc, định đến Phà Châu Giang bỏ xuống sông. Tuy nhiên, khi đến nơi này, do có đông người qua lại, sợ bị bại lộ, nên Phong quyết định thuê taxi đi về hướng Vĩnh Long, sau đó bỏ xác chị Diệp xuống cầu Mỹ Thuận.

Với tài sản cướp của nạn nhân, Phong đem bán và cầm tại TP. Châu Đốc, sau đó lấy tiền đem qua Campuchia đánh bài xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đến khi cháy túi quay trở lại Việt Nam, thì bị bắt giữ.





Theo THANH MIÊNG- TRUNG HIẾU (An Giang Online)