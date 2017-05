Bắt ông chủ xưởng gỗ trốn truy nã đặc biệt

23/05/2017 15:15

Ngày 18/5/2017, Phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Văn; SN 1973; quê xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; hộ khẩu thường trú số 264 phố Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2010, quá trình kinh doanh mở xưởng gỗ tại đường Văn Cao, quận Hải An, TP Hải Phòng, Nguyễn Thanh Văn đã vay mượn nhiều người với số tiền gần 8 tỷ đồng. Do không biết cách điều hành, làm ăn thua lỗ lại sa vào tệ nạn lô đề, cờ bạc dẫn đến mất khả năng chi trả; khi bị các chủ nợ đến đòi, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/4/2012, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An, TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xác minh, tổ công tác nắm được thông tin đối tượng sau khi bỏ trốn vào các tỉnh Tây Nguyên, đến đầu năm 2015 đã quay về quê tại Hải Hậu, Nam Định để tiếp tục mở xưởng gỗ. Tiến hành rà soát các mối quan hệ của đối tượng tại địa bàn huyện Trực Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong đó tập trung vào các xưởng gỗ mới mở tại địa bàn, tổ công tác phát hiện xưởng gỗ do gia đình anh Văn - chị Lụa mở từ năm 2016 có thông tin liên quan trùng khớp với thông tin về đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định chính xác đây chính là nơi đối tượng Nguyễn Thanh Văn đang lẩn trốn, tổ công tác đã tiến hành giám sát mọi di biến động quanh xưởng gỗ và phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Văn an toàn, đúng pháp luật.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Văn tại cơ quan điều tra









Theo Truyna Online