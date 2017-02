Angelina Jolie chỉ trích Donald Trump, kêu gọi từ bi

03/02/2017 11:52

Không nói thẳng tên ông Donald Trump, Angelina Jolie tuyên bố trong bài báo trên New York Times rằng phân biệt đối xử, kỳ thị dựa trên vấn đề tôn giáo là "đùa với lửa".

Cô thêm rằng an toàn quốc gia là điều cần thiết nhưng các quyết định quản lý cần dựa trên thực trạng, những sự việc cụ thể chứ không phải nỗi sợ hãi cá nhân.

Angelina Jolie lên tiếng về lệnh cấm của ông Donald Trump

"Tôi mong ước rằng những đứa trẻ tị nạn hội đủ điều kiện sẽ luôn có cơ hội được nước Mỹ từ bi, giàu lòng trắc ẩn bảo vệ. Chúng ta có thể quản lý an ninh của chúng ta mà không cần cấm cửa toàn bộ công dân các nước khác, thậm chí trẻ em, đến thăm chỉ vì lý do không an toàn do rắc rối địa lý hoặc tôn giáo" - Angelina nhận định.

Tân Tổng thống Mỹ cấm người dân các nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen đến Mỹ trong 90 ngày. Việc xem xét nhận người tị nạn đến từ nước khác bị cấm trong 120 ngày còn người tị nạn đến từ Syria bị cấm vô thời hạn. Động thái này gây sửng sốt cho toàn bộ các nước có liên quan, các đồng minh của Mỹ là Đức, Anh và các quan chức ngoại giao khác.

Nhiều sao Hollywood lên tiếng phản bác lệnh cấm. Angelina với tư cách một đặc phái viên Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ. Cô hiếm khi lên tiếng trước công chúng kể từ khi vụ ly hôn giữa mình và Brad Pitt trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới.

M.Khuê (Theo Reuters)