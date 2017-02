Báo hiệu năm sôi động của âm nhạc

05/02/2017 21:13

Trong đó, ngôi sao Lady Gaga mở đầu chuỗi hoạt động của mình là phần trình diễn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 59 vào ngày 12-2. Không tiết lộ cụ thể về dự án âm nhạc mới nhưng Lady Gaga cho biết: “Chắc chắn đó là những gì khác biệt so với trước đây. Tôi ghét sự tẻ nhạt và âm nhạc của tôi cũng thế”.

Beyonce- tài năng vượt trội

Ngôi sao da màu Beyoncé - từng có trong tay 20 giải Grammy, cũng là nữ ca sĩ nhận nhiều đề cử giải thưởng này nhất trong lịch sử với 62 đề cử - vẫn “không dừng lại” trong năm 2017, như lời cô thổ lộ.

Bên cạnh các sự kiện âm nhạc lớn, người hâm mộ còn chờ đợi sự trở lại của nhiều tên tuổi mang theo những sản phẩm âm nhạc mới của họ. Đầu tháng 1, Ed Sheeran đã trình làng “Shape of you” và “Castle on the hill”, đánh dấu sự trở lại của anh sau hơn 2 năm không có ca khúc mới. Hai ca khúc trong album sắp ra mắt lập kỷ lục trên mạng xã hội âm nhạc Spotify, lần lượt đạt hơn 6,8 triệu và 6,1 triệu lượt nghe chỉ sau 24 giờ ra mắt. Katy Perry cũng chuẩn bị cho sự xuất hiện trở lại đầy ấn tượng của mình bằng album mới sẽ phát hành trong tháng tới. Dù chưa công bố cụ thể tên album và giờ lên sóng nhưng nhiều dự đoán cho rằng Katy Perry sẽ gây sóng gió các bảng xếp hạng Billboard.

Một cái tên đáng chú ý khác là Drake. “More Life” sẽ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà chàng ca sĩ người Canada này ra mắt công chúng trong những tháng tới. 2016 là một năm cực kỳ thành công của Drake khi anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt 1 tỉ lượt nghe trên Spotify với ca khúc “One dance”. Ca khúc này từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard hot 100 trong 10 tuần liên tiếp cùng hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn.

Họa mi nước Anh Adele cũng cho thấy sự tích cực của mình trong năm mới với lịch diễn dày đặc. Trong đó, ngày 28-2, cô sẽ bắt đầu cho chuyến lưu diễn quảng bá album “25” của mình tại Úc, sau đó là hàng loạt buổi diễn ở nhiều nước khác trên thế giới. Ngoài ra, nhiều tên tuổi mà khán giả đang chờ đợi cũng sẽ trở lại trong năm 2017 này như: ban nhạc đình đám Maroon 5 hay giọng ca Lorde đến từ New Zealand...

Thụy Vũ tổng hợp