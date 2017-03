Ca sĩ xin lỗi vì "clip" gợi nhớ cảnh IS hành quyết

04/03/2017 15:13

Rod Stewart, 72 tuổi, xuất hiện trong video clip cùng bạn bè mình trên một đồi cát. Trong đó, ông rút tay ra khỏi cổ họng một người đàn ông ở tư thế quỳ gối. Đoạn video clip được đăng tải trên tài khoản Instagram của vợ ông và lan tỏa nhanh chóng.

Một làn sóng chỉ trích xuất hiện, cộng đồng mạng cáo buộc Rod Stewart không tôn trọng các nạn nhân bị IS hành quyết. Nó khiến người nhà nạn nhân đau lòng, tổn thương.

Cảnh quay khiến Rod Stewart bị chỉ trích

Vợ chồng Rod Stewart

Rod Stewart lên tiếng giải thích rằng mọi người đã hiểu nhầm, đây là cảnh ông và bạn bè tái hiện lại một cảnh trong phim truyền hình đình đám "Trò chơi vương quyền". "Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những người cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương" - Rod Stewart cho biết.

Đoạn video clip được quay trước khi Rod có buổi diễn ở Abu Dhabi.

Rod Stewart nổi danh từ cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 với nhóm The Jeff Beck Group và sau đó là Faces. Ông bắt đầu sự nghiệp sô lô năm 1969 với album đầu tay "An Old Raincoat Won't Ever Let You Down". Ông có nhiều đĩa bài hát đơn nổi tiếng thế giới, đặc biệt là tại Anh, nơi ông đã có sáu album liên tiếp giành vị trí thứ nhất. Trong số 62 đĩa đơn đình đám của ông thì có 31 ca khúc vào tốp 10 bảng xếp hạng Anh, 6 trong số đó giành vị trí thứ nhất.

Ông cũng là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, bán hơn 100 triệu đĩa toàn cầu. Nghệ sĩ này có 16 đĩa đơn vào tốp 10 bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ, 4 trong số đó giữ vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

M.Khuê (Theo Reuters, Straits Times)