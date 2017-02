Diễn viên cao 2,3m đột tử ở tuổi 36

27/02/2017 17:11

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông bao rằng Neil Fingleton, người đàn ông cao nhất nước Anh, đã qua đời. Neil là vận động viên bóng rổ ở Mỹ trước khi trở thành diễn viên và được chú ý nhờ "X-Men First Class", "Game of Thrones"..." - Thông cáo được đăng tải trên Fanpage "Tall Persons Club" có đoạn viết.

Neil Fingleton sở hữu chiều cao 2,31m và xác lập kỷ lục là người đàn ông cao nhất nước Anh vào năm 2007. Anh từng là vận động viên bóng rổ ở Mỹ trước khi nghỉ hưu, quay về Anh năm 2007, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.

Nam diễn viên Neil Fingleton, qua đời ở tuổi 36

Anh được ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness thế giới cũng năm 2007 và tự hào vì gia đình nhiều người cao hơn 1,9m của mình. "Tôi cao hơn bạn bè trang lứa từ năm 11 tuổi. Đến năm 18 tuổi, tôi không cao nữa" - Neil Fingleton cho biết.

Nhờ chiều cao này, Neil Fingleton được chú ý, tham gia nhiều chương trình thực tế trước khi lấn sân điện ảnh với những vai các nhân vật cao lớn, quái lạ. Anh xuất hiện trong phim "47 Ronin" cùng Keanu Reeves, phim "Game of Thrones", "Jupiter Ascending", "X-Men: First Class", "Avengers: Age of Ultron", "Doctor Who"...

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè Neil Fingleton bày tỏ sự thương tiếc đến nam diễn viên này.

Anh vào vai người khổng lồ Mag The Mighty trong phim "Game of Thrones"

M.Khuê (Theo Telegraph)