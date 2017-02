Lady Gaga “đốt cháy” sân khấu Super Bowl

06/02/2017 14:57

Lady Gaga diện bộ trang phục bó sát lấp lánh ánh bạc. Cô mở đầu màn trình diễn với các ca khúc “God Bless America" và "This Land Is Your Land" ; sau đó là một loạt ca khúc đình đám trong suốt sự nghiệp ca hát của mình như “Poker Face”, “Born This Way”.

Lady Gaga trình diễn hết mình

Cô thể hiện nhiều ca khúc đình đám trong sự nghiệp

Sân khấu lộng lẫy được Lady Gaga tận dụng hết cỡ, cô không ngừng bay lên cao, lộn nhào và tạo không khí sôi động hết mức trong từng ca khúc khiến khán đài luôn náo nhiệt.

Không thay nhiều trang phục, các phần trình diễn của Lady Gaga tạo sự cuốn hút ngoài giọng hát còn có sân khấu hoành tráng, biến đổi liên tục, đầy màu sắc rực rỡ.

Đặc biệt, hơn 300 thiết bị bay không người lái mang theo đèn thắp sáng tạo hình lá cờ Mỹ tuyệt đẹp trên nền trời đen, làm nền cho ca khúc Laday Gaga trình diễn.

Trước khi bắt đầu sô diễn, Lady Gaga cũng rất hồi hộp. Cô xem đây là món quà đầu năm gửi tặng người hâm mộ của mình. Lady Gaga từng chia sẻ cô nghĩ âm nhạc là quyền lực mạnh nhất thế giới. Nó không phân chia chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính... mà dung hoà tất cả. Nó tạo ra sự đoàn kết giữa con người, thắt chặt tình thân.

M.Khuê (Theo Daily Mail)