Lễ trao giải Oscar 89: Nhiều giọng ca đỉnh cao trình diễn

19/02/2017 22:47

Đó là thông báo của nhà sản xuất chương trình buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 89 Michael De Luca và Jennifer Todd. Theo đó, các ứng viên tranh giải Ca khúc trong phim hay nhất (Original Song), nhạc phim hay nhất đều được trình diễn làm nền cho lễ trao giải Oscar lần này.

John Legend tiếp tục toả sáng tại lễ trao giải Oscar, sau phần trình diễn quá tuyệt vời tại Grammy lần thứ 59-2017 Ảnh: GRAMMY

Năm ứng viên của hạng mục Original Song - gồm các ca khúc “How Far I’ll Go” (trong bộ phim hoạt hình “Moana”), “The Empty Chair” (phim “Jim: the James Foley story”), “Can’t Stop the Feeling” (phim “Trolls”), “Audition” (phim “The Fools Who Dream”) và “City of Stars”(phim nhạc kịch đình đám đang sở hữu đến 14 đề cử Oscar “La La Land”) - sẽ xuất hiện một cách sinh động và ấn tượng trên sân khấu trao giải.

“Những ngôi sao đẳng cấp thế giới không chỉ mang đến công chúng những kỷ niệm khó quên với phần trình diễn của họ mà còn cho thấy âm nhạc quan trọng đến mức nào trong mỗi bộ phim” - đạo diễn Michael De Luca tiết lộ.

Trong đó, Auli’i Cravalho (tác giả “How Far I’ll Go”) sẽ cùng trình diễn với giọng ca Miranda. Ngôi sao từng 17 lần chiến thắng tượng kèn vàng Grammy - Sting sẽ trình diễn “The Empty Chair”, ca khúc giúp J. Ralph lần thứ 3 được đề cử giải Oscar. Justin Timberlake sẽ trình diễn ca khúc “Can’t Stop The Feeling”. Người trình diễn cả 2 ca khúc “Audition” và “City of Stars” là giọng ca John Legend. Anh cũng là người được giao trọng trách biểu diễn để tưởng niệm những ngôi sao tài năng đã qua đời trong năm 2016 tại lễ trao giải Grammy lần thứ 59 mới đây.

Thụy Vũ